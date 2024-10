El socio ideal para Dani Olmo juega en el PSG: Luis Enrique lo descarta, Deco pregunta

El Barça, a pesar de contar con una de las mejores medulares de Europa, no renuncia a reforzar su nómina de centrocampistas. Más teniendo en cuenta la grave lesión de Marc Bernal y la posible no renovación de Frenkie de Jong, que de momento, es una incógnita. Ante tal escenario, Deco ya mira al PSG a por uno de los descartes de Luis Enrique que encajaría perfectamente jugando detrás de Dani Olmo.

Deco tiene claro que, pese a contar con Pedri, Gavi o Frenkie de Jong, el que más se beneficiaría de este acuerdo es Dani Olmo. El '20' ha caído de pie en el Barça, pero muchas veces le toca bajar demasiado a la base de la jugada para crear ocasiones. Un escenario que penaliza su rendimiento, pues frena su gran virtud: la llegada de segunda línea.

Precisamente por eso, Deco ya mira al PSG para tratar de convencer a un futbolista que no cuenta demasiado para Luis Enrique. Podría salir por 35 millones y, en caso de hacerlo, Dani Olmo lo celebraría por todo lo alto. Ya lo conoce de la Selección Española y sabe que en el Barça podrían hacer grandes cosas juntos.

Dani Olmo, el Barça, y su medular de ensueño

El Barça podría juntar, además de Dani Olmo, a otro Campeón de Europa. Y es que Deco no le quita la vista de encima a Fabián Ruiz. No está muy feliz en el PSG, donde se rumorea que su relación con Luis Enrique no es la mejor.

Fabián Ruiz fue muy protagonista la temporada pasada con Luis Enrique y lo jugó prácticamente todo. Sin embargo, ahora con el fichaje de Joao Neves ha perdido peso en el PSG y estaría pensando en una posible salida de cara al próximo verano. Su precio es de 35 millones y seguro que Dani Olmo presiona para su llegada, pues ya demostró en la Eurocopa todo su talento.

La hipotética llegada de Fabián Ruiz sería un complemento de lujo. El Barça tendría seguramente la mejor línea medular de los grandes equipos de Europa con talento y juventud a raudales. Fabián encajaría a la perfección como pivote defensivo del Barça con capacidad para actuar como interior y asistiendo a jugadores como Dani Olmo.

Fabián Ruiz, encantado de reunirse con Dani Olmo

El deseo de Fabián Ruiz pasa por su regreso a la liga española y el nuevo proyecto de Hansi Flick lo seduciría. Por otra parte, se encontraría con compañeros de selección con los cuales ha demostrado tener una gran conexión. Ha demostrado sobradamente en La Roja que se entiende a la perfección con futbolistas como Pedri, Gavi o Dani Olmo.

A sus 27 años, Fabián Ruiz es considerado uno de los centrocampistas más consolidados de Europa. Deco sabe a la perfección que oportunidades así no se pueden escapar. La dirección deportiva culé sigue muy de cerca todos los movimientos del andaluz en el PSG.

No se descarta que para poder hacer más factible su llegada al Camp Nou, el Barça pueda considerar la entrada de algún futbolista como trueque. Luis Enrique siempre ha sido un admirador de Frenkie de Jong, y ya se sabe los problemas con la renovación del neerlandés en el Barça. Parece difícil que De Jong acepte una reducción salarial significativa que le propone el Barça, los próximos meses serán decisivos para ver si la operación es realizable.