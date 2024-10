El Barça está muy atento a todas las oportunidades que puedan surgir. Deco y Laporta trabajan sin descanso para encontrar posibles incorporaciones a coste cero que ayuden a reforzar la plantilla. Pero además, también están enfocados en dar salida a aquellos que no rindan al nivel esperado.

El caso más claro es el de Ferran Torres. El ex del Valencia, pese a las numerosas oportunidades que le está dando Hansi Flick, no termina de demostrar que merece seguir en el Barça. Raphinha le ha ganado la partida, Lamine Yamal está a otro nivel, y con Lewandowski no puede compararse.

Ante tal escenario, el Newcastle había aparecido para llevarse a Ferran Torres. En verano, el club inglés puso 30 millones encima de la mesa, pero la respuesta del '7' fue negativa: quería seguir en el Barça. Ahora, en cambio, los de Eddie Howe planean atar otra incorporación que afecta al Barça y a Ferran Torres, pero que nada tiene que ver con la anterior.

El Newcastle le roba un fichaje galáctico al Barça: Ferran Torres, salvado

El Newcastle parece que pasa de Ferran Torres y, para colmo, se ha convertido en un problema para el Barça. Sí, porque Deco tenía en su punto de mira a un futbolista del Bayern de Múnich que termina contrato en 2025, pero los ingleses han aparecido para convencerlo. El equipo de la Premier League tiene un proyecto sólido de incorporar grandes talentos que marquen diferencias para convertirse, de nuevo, en referentes en Europa.

Y es que el Newcastle tiene en su radar a Leroy Sané, estrella del Bayern, que también gusta al Barça y queda libre en verano. Sané ya estuvo en órbita culé en el pasado, pero su alto precio frenó la operación. En esta ocasión podría llegar libre, pero sus altas pretensiones económicas podrían hacer inviable la operación una vez más.

Leroy Sané tiene contrato en vigor con el Bayern hasta junio de 2025, lo que ha llamado el interés del Barça en su contratación. Sin embargo, lo más probable es que su nuevo destino vuelva a ser la Premier, donde ya jugó en el City. Ahora, el Newcastle quiere hacerse con su fichaje para alegría de Ferran Torres, que no pierde la esperanza de poder seguir en el Camp Nou la próxima temporada.

Leroy Sané, entre Barça y Newcastle

A lo largo de su etapa en el Bayern, Leroy Sané ha demostrado ser uno de los extremos más desequilibrantes de Europa, destaca por su velocidad y capacidad de generar ocasiones. A sus 28 años ha demostrado su calidad tanto en la Bundesliga como en la Premier cuando militó en el Manchester City. Su uno contra uno y su gran pegada lo convierten en pieza codiciada por los grandes europeos.

El Newcastle con ambiciones renovadas, no es la excepción y está decidido a apostar muy fuerte por el extremo del Bayern. Estaría dispuesto a cumplir las altas exigencias salariales del extremo teniendo en cuenta que llegaría como agente libre. Eddie Howe, entrenador del equipo inglés, ve en Leroy Sané el jugador ideal para reforzar el extremo derecho de su línea atacante.

El Barça, atento a la situación de Leroy Sané

Hansi Flick conoce a Leroy Sané a la perfección de su etapa pasada en el equipo de Baviera y vería con buenos ojos su incorporación. En el caso que Sané se decida por la Premier, el Barça también perdería la oportunidad de la salida de Ferran Torres, dado que el Newcastle estaba interesado en el valenciano. El Barça estaría buscando una salida a Ferran y tenía sólidas esperanzas que la Premier fuera su destino.

Todo apunta que Leroy Sané será uno de los nombres propios del próximo verano. El futbolista del Bayern no ha tomado todavía una decisión respecto a su futuro, la propuesta de renovación está sobre la mesa, pero Sané no se ha pronunciado al respecto. Las posibles ofertas del Newcastle y del Barça pueden provocar que Leroy Sané decida cambiar de aires la próxima temporada.