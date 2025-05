Simeone se aprovecha del Barça y negocia un gran fichaje: Hansi Flick pide 70M

A pesar del gran mazazo que ha provocado la eliminación del Barça en las semifinales de la Champions, el equipo está realizando una gran temporada. Habiendo ya conseguido la Supercopa y la Copa del Rey ante su gran rival, el Real Madrid, ahora toca asegurar la Liga. Precisamente los catalanes tendrán mañana la oportunidad de dejar sentenciada la Liga si acaban derrotando a su máximo rival en Montjuïc.

La derrota en el partido de vuelta de las semifinales de Champions ante el Inter ha sido un golpe duro e inesperado. Una derrota que ha generado ciertas dudas en el entorno barcelonista, dudas que quiere aprovechar el Cholo Simeone para pescar en aguas revueltas. El técnico colchonero quiere sacar partido de esta situación y reforzar su medular con un fichaje del Barça.

Más concretamente, Simeone se ha fijado en un futbolista que no es titular indiscutible en el esquema de Hansi Flick. Sabiendo que jugadores como Pedri o Dani Olmo son imposibles, su atención se centra en el andaluz Fermín López. El mediapunta culé reúne todas las características de gran jugador para reforzar la medular atlética y dotar al equipo de más calidad y llegada desde segunda línea.

El Atlético de Madrid apunta a Fermín López

El club colchonero habría puesto su mirada en el centrocampista andaluz del Barça, Fermín López. Se dice que Simeone es un gran admirador del joven mediapunta de 21 años y desea ficharlo en el próximo mercado estival. Simeone está convencido que Fermín es el jugador idóneo para aportar a la medular del equipo la calidad y profundidad que necesita.

El gran trabajo de sacrificio de Fermín así como su capacidad de llegada y olfato de gol, han despertado el gran interés atlético. Fermín no es titular indiscutible para Flick pero sí un jugador importante para el técnico alemán. Su salida no es descartable, pero lo que está claro, es que el Barça no aceptará un precio menor a 70 millones.

Fermín López no se irá por menos de 70 millones

En el Barça habría consenso generalizado de no escuchar ninguna oferta por el jugador que sea inferior a los 70 'kilos'. Recordemos que el Barça apostó por Fermín después del verano donde el jugador se proclamó oro olímpico con la selección nacional en París. En concreto, Fermín López renovó hasta junio 2029 y se fijó una cláusula de rescisión de 500 millones.

En principio, el Barça cuenta con Fermín López para el futuro, se le considera un jugador muy importante. Sin embargo y teniendo en cuenta la situación económica del club, no se cierra en banda a escuchar ofertas por el jugador. La necesidad de reforzar otras posiciones del campo con jugadores top podrían llevar a Laporta a reconsiderar la situación de Fermín en el Barça.