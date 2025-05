Máxima tensión, Gavi se fue a por Ronald Araújo tras el Inter-Barça: 'Se han pele...'

El vestuario del Barça está muy tocado por la eliminación de la Champions League, pero todavía lo estaría más por un grave incidente entre dos estrellas del equipo. El Inter-Barça, que terminó decantándose a favor del conjunto italiano, generó mucha crispación en el Barça y, sobre todo, se notó en el vestuario. Al parecer, Ronald Araújo y Gavi habrían discutido por temas futbolísticos tras el choque: máxima tensión en Can Barça.

El partido entre Inter y Barça tuvo de todo, pero al parecer la tensión se trasladó más allá del terreno de juego. En el mismo estadio de San Siro, Gavi y Ronald Araújo se habrían enfrentado en caliente, pues el mediocampista sintió que el uruguayo no estaba del todo conectado. Según algunas fuentes de dudosa procedencia, Gavi tampoco vio bien las palabras de Ronald Araújo con la prensa, exentas de clara autocrítica.

Gavi mantiene una excelente relación con Ronald Araújo, pero eso no quita que sea un jugador muy visceral y exigente con el resto de sus compañeros en el FC Barcelona. Consultadas por ‘e-Notícies’, fuentes del Barça aseguran que no hubo enfrentamiento, si no que se “intercambiaron palabras”.

Máxima tensión, Gavi se fue a por Ronald Araújo tras el Inter-Barça: 'Se han peleado...'

Más allá de los errores futbolísticos de Ronald Araújo, destacados en el tramo final del choque, Gavi habría explotado por las declaraciones del uruguayo.

Araújo es uno de los capitanes del equipo y, por ende, dio la cara ante los medios de comunicación tras la derrota en San Siro.

"¿Creéis que me falta contundencia? En la primera acción lo estoy haciendo bien, lo estoy marcando por delante. En la segunda… en el fútbol existen las coberturas y así es como se solucionan estas jugadas", aseguraba Ronald Araújo, que se sintió atacado por la prensa presente en Milán.

Los culers ya estaban muy molestos con Araújo por sus errores, pero estas declaraciones han terminado de encender los ánimos de los barcelonistas. La falta de autocrítica del central uruguayo también habría despertado el enfado de un Gavi que habría estallado en el vestuario.