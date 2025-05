Tras la eliminación en Champions League, el Barça ya pone la directa hacia el próximo mercado de fichajes de verano y lo hace con una misión muy clara. Hansi Flick sabe que su Barça necesita fondo de armario y nuevos elementos para el ataque culer, motivo por el que ya sueña con un fichaje muy concreto. Este no será Nico Williams, pero sí que será una alternativa top que mejora incluso el rendimiento del futbolista del Athletic Club.

Hansi Flick lo tiene muy claro y ya ha decidido: quiere que el Barça se olvide de Nico Williams y que Joan Laporta le traiga al extremo izquierdo de moda. El Barça cayó en Europa contra el Inter, pero lo hizo con orgullo y se siente preparado para convencer a cualquier gran estrella mundial. Dicho y hecho: Hansi Flick recibe luz verde, levanta el teléfono y empieza a negociar por la alternativa real a Nico Williams.

El Barça seguía soñando con poder cerrar el fichaje de Nico Williams, pero Hansi Flick tiene varias opciones alternativas y una de ellas ya se ha confirmado definitivamente. Y es que el Barça, que busca volver a competir por todo con Hansi Flick, ha cerrado el fichaje, por 50M de euros, de un crack más talentoso que Nico Williams. Así lo aseguran fuentes del Barça, que también reconocen que dicho talento, que estaba a un solo paso de escaparse, puede llegar a ser mejor que el propio Nico Williams.

Alerta, el Barça activa el fichaje alternativo a Nico Williams, Hansi Flick lo asegura

Nico Williams fue uno de los nombres propios de la Eurocopa 2024, pero desde el Barça aseguran que su fichaje, a pesar de ser prioritario, ya está descartado. Todos los caminos llegaban a un mismo destino: el Barça solo tiene una opción y pasa por pagar, de forma íntegra y en un plazo, la cláusula de rescisión del extremo. Joan Laporta soñaba con Nico Williams, pero ya ha cerrado otro fichaje a modo de alternativa: Hansi Flick le ha convencido definitivamente.

Joan Laporta estaba enamorado del extremo zurdo del Athletic Club de Bilbao, pero reconoce que su fichaje será complicado, especialmente por las exigentes condiciones del conjunto vasco, que no quiere negociar.

Con todo ello, el Barça ha pasado a su 'opción B', la cual llegará avalada por un Hansi Flick que tiene enamorado al seguidor culer.

Hansi Flick se despide de Nico Williams para fichar a...

La conclusión tras perder contra el Inter es evidente: además de reforzar la defensa, hay que buscar nuevas soluciones en ataque. Lamine Yamal ha sido el gran líder ofensivo del Barça en la Champions League, pero no puede hacerlo todo solo. Hansi Flick ha pedido más recursos en el frente de ataque y Joan Laporta se los ha dado: fichaje confirmado, adiós Nico Williams.

Los favoritos para fichar por el Barça eran Nico Williams, Luis Díaz o Leao, pero la lista de candidatos no se queda ahí, si no que abarca otras opciones muy interesantes. Y ahora, el último que podría haberse unido a los extremos pretendidos no es otro que Ademola Lookman, que tiene enamorado a Hansi Flick.

Sin lugar a dudas, Ademola Lookman forma parte de ese selecto grupo de futbolistas que atesoran la etiqueta de eternos infravalorados. El nigeriano, sin embargo, se presentó ante los que no le conocían con un partidazo sobresaliente frente al Real Madrid en Champions. El Barça quiere que Ademola Lookman sea el relevo de Nico Williams: su precio rondaría los 50M€.