Iñigo Martínez cuenta la verdad de su escupitajo a Acerbi: 'Lo ha c...'

En el partido de vuelta ante el Inter de Milán, Iñigo Martínez volvió a formar pareja con Cubarsí en el centro de la zaga culé, y lo hizo con gran acierto. El vasco estuvo expeditivo al cruce, pero también demostró que su salida de balón es mucho más limpia de lo que parece. Sin duda, el '5' del Barça es un activo muy valioso pese a sus 33 años, y por eso Laporta ha renovado su contrato un año más, hasta junio de 2026.

Iñigo Martínez seguirá defendiendo la camiseta del Barça la próxima temporada y la afición culé celebra la noticia con entusiasmo. Iñigo se ha convertido en uno de los más queridos por los aficionados culé debido a su garra, su entrega y su pasión por el escudo del Barça. No es canterano, pero siente los colores como nadie y eso se nota en los pequeños detalles, como en el encontronazo que tuvo con Acerbi, central del Inter.

Acusan a Iñigo Martínez de escupir a Acerbi en pleno partido

En el minuto 44 de la primera mitad, Szymon Marciniak señaló penalti en contra del Barça y se desató la tormenta. Iñigo Martínez, que esperaba en la media luna a que Çalhanoglu ejecutase el disparo, intentó distraer al mediocentro turco, pero no le tembló el pulso. Eso sí, Acerbi, que estaba presenciando la escena muy cerca de Iñigo, quiso recriminarle la acción al defensor vasco.

Así, tras el tanto de Çalhanoglu, Acerbi pasó corriendo por delante del zaguero culé y celebró el gol en su cara. Una fea acción a la que Iñigo Martínez respondió de la peor manera posible: lanzando un escupitajo. Y fue entonces cuando la tensión estalló.

Acerbi se fue a por Iñigo Martínez para recriminarle el escupitajo y reclamó a Szymon Marciniak su expulsión. Sin embargo, ni el VAR ni los asistentes del árbitro polaco vieron la acción, así que todo quedó en nada. Posteriormente, Iñigo habló sobre este tema en zona mixta.

Iñigo Martínez da la cara y cuenta qué pasó con Acerbi

Tras la eliminación, Iñigo Martínez quiso comparecer ante los medios de comunicación para dar la cara en nombre del equipo. Aseguró que habían competido bien, pero quiso centrarse en la actuación de Szymon Marciniak: "Ha habido jugadas que ha querido decantarse para otro lado", dijo tajante el vasco.

Pero, sin duda, todos esperábamos que hablase de su incidente con Acerbi y así fue. Iñigo Martínez, lejos de esconderse, admitió los hechos, pero con matices: "Acerbi me celebra en la cara y yo reacciono mal. El escupitajo no va a él, de ser así me hubiesen expulsado seguro", concluyó.

Por lo tanto, pese a que en las imágenes que se ven desde la grada se intuye que Iñigo Martínez escupió a Acerbi, su opinión ofrece otra versión. Según el '5' del Barça, el del Inter le provocó y él reaccionó escupiendo, pero en otra dirección. Será difícil saber qué pasó realmente.