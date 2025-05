Pedri dice lo que muchos piensan de Marciniak tras lo del Inter: 'La UEFA debería...'

Pedri está completando una temporada de ensueño. Tras varios años lastrado por contratiempos físicos, el '8' ha encontrado la regularidad necesaria para construir la confianza alrededor de su juego. Un cambio que el Barça y su afición celebran por todo lo alto, pues cuando el canario está sano el equipo mejora notablemente.

Ayer, ante el Inter de Milán, Pedri demostró que es el líder absoluto del FC Barcelona dentro y fuera del campo. Tiene la personalidad necesaria para pedir la pelota una y otra vez cuando está jugando, pero también tiene galones suficientes para hablar en nombre de sus compañeros tras el pitido final. Sin duda, Pedri actúa como capitán del barco y anoche lo volvió a demostrar saliendo en defensa de la camiseta culé y señalando, directamente, a Marciniak y a la UEFA.

Pedri no se muerde la lengua al hablar de Marciniak

El partido ante el Inter de Milán fue vibrante y polémico a partes iguales. Los catalanes reclaman varias jugadas grises que cayeron del lado de los italianos y que les perjudicaron. El penalti a Lamine y la falta previa al empate a tres sobre Gerard Martín son las principales quejas de los de Flick sobre Marciniak y su actuación.

Pedri, una vez finalizado el partido, atendió a los medios de comunicación que se agolpaban en la zona mixta para escuchar a los protagonistas. El '8' no se escondió y quiso analizar lo que acababa de ocurrir. "Orgulloso del equipo; un poco decepcionando porque logramos remontar un resultado que se nos puso muy en contra", empezó diciendo.

Pero, sin duda, lo más destacado de sus declaraciones fue su opinión sobre el árbitro del partido, Marciniak. Pedri no se mordió la lengua y dijo lo siguiente: "No es la primera vez que nos pasa con este árbitro, la UEFA debería mirarlo. Hay cosas que no entiendo y son complicadas de explicar".

"Todas las 50 - 50 son para ellos. En el penalti a Lamine, que luego ha sido falta, no saca tarjeta amarilla a Mkhitaryan, que hubiera sido la segunda", quiso finalizar Pedri. Y es que el '8', como la mayoría de aficionados y simpatizantes del Barça, pudo ver claramente como la actuación de Marciniak fue perjudicial para los intereses del conjunto catalán.

Ahora, el Barça deberá centrarse en LaLiga. Este domingo se juega el Clásico y todo puede pasar. Un resultado positivo podría servir para ahogar las penas, mientras que una derrota podría ser dramática a estas alturas.