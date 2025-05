Nadie lo esperaba, Toni Kroos dice lo que muchos piensan de Pedri: 'Es casi m...'

Toni Kroos dejó un vacío muy difícil de llenar en el Real Madrid. Durante más de una década fue el amo y señor del centro del campo blanco. Dominó partidos con elegancia, visión y calidad, pero todo cambió cuando anunció su retirada el pasado verano.

Florentino Pérez tomó una decisión arriesgada: decidió no fichar un sustituto directo. Creyó que el equipo podría asumir su baja sin problemas. Hoy, meses después, queda claro que fue una decisión equivocada, pues el Real Madrid ha sufrido enormemente esta temporada sin un organizador como Toni Kroos.

La situación en el Real Madrid contrasta mucho con lo que sucede en el Barça. En la Ciudad Condal disfrutan de un Pedri que se ha consolidado definitivamente tras superar su largo calvario con las lesiones. El '8' está jugando a un nivel extraordinario y el equipo nota claramente cuando está sobre el campo: Pedri domina, organiza y decide partidos gracias a su superioridad.

Toni Kroos se rinde ante Pedri

Precisamente sobre Pedri ha querido hablar Toni Kroos. El ex del Real Madrid ha sorprendido con unas declaraciones sobre el canario en las que ha dicho que "Pedri es casi más importante que Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski. Son ellos quienes deciden el resultado, pero Pedri es actualmente el mejor jugador del mundo en su posición", ha reconocido.

Pero Toni Kroos no se ha quedado ahí, también ha dicho públicamente que Pedri "se echa de menos siempre cuando no está. No solo marca goles o da asistencias, Pedri aporta soluciones en cada jugada".

Además, Kroos ha analizado con detalle la capacidad de Pedri para influir en los partidos. Ha destacado especialmente lo que está haciendo en Champions: "Supera a sus rivales constantemente, y en LaLiga, aún más. Ha regateado defensas una media de 11 a 12 veces por partido, que es lo más difícil para un centrocampista".

Incluso ha recordado su experiencia personal enfrentándose a Pedri: "Lo viví personalmente, varias veces pensé que podría detenerle. Pedri no parece rápido, pero regatea por todas partes. Ni siquiera pude hacerle una falta, no parece veloz, pero lo es por su facilidad para moverse".

Sin duda, unas palabras que refuerzan la dimensión futbolística de Pedri. Toni Kroos ha reconocido lo que muchos piensan: el Barça tiene en Pedri al mejor centrocampista del momento. Es por eso que el Real Madrid haría bien en empezar a sondear el mercado de fichajes en busca de un relevo para el alemán.