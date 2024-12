Ronaldo Nazario señala al nuevo Lamine Yamal, aviso urgente al Barça: 'Su fichaje...'

Ronaldo Nazario es de los pocos delanteros de la historia en haber jugado y, sobre todo, maravillado en Barça y Real Madrid, dos de los clubes más grandes del mundo. La trayectoria de Ronaldo Nazario está llena de buenos y legendarios momentos, por lo que el brasileño es una voz autorizada para hablar de talentos como Lamine Yamal. Ronaldo Nazario se convirtió en fenómeno mundial en el Barça, sin embargo disfrutó mucho más en el Real Madrid, club blanco en el que jugó durante 4 temporadas.

Ronaldo Nazario guarda un especial cariño al Real Madrid, club que también ha querido tentar a Lamine Yamal en varias ocasiones, pero eso no quita que valore el trabajo de Laporta. Ahora bien, en estas últimas horas Ronaldo Nazario ha lanzado un claro aviso urgente para el Barça: el exfutbolista brasileño, ahora propietario del Real Valladolid, ha detectado al nuevo Lamine Yamal. Lo curioso es que Ronaldo Nazario ha avisado al Barça: el fichaje del nuevo Lamine Yamal corre peligro y el Barça haría bien en poner la lupa en otra futura estrella.

Ronaldo Nazario no está teniendo mucha fortuna en el Real Valladolid, pero eso no quita que 'O Fenómeno' sea más que válido para hablar de fichajes y de nuevos talentos mundiales. Ronaldo Nazario sigue muy ligado a Brasil y allí es donde, precisamente, juega el nuevo Lamine Yamal, que no fichará por el Barça salvo giro radical: el exjugador lanza un aviso. Ronaldo Nazario se ha puesto en contacto con el Barça y las noticias, al menos por ahora, no son nada positivas: el nuevo Lamine Yamal peligra, su fichaje está lejos.

El Barça, como buena parte de los grandes clubes de Europa, tiene una clara misión por delante: fichar a los futuros cracks mundiales antes de que exploten y sean inalcanzables. A menudo no es sencillo, pero hay algunos trucos para detectar a aquellas jóvenes promesas que, muy probablemente, llegarán a ser estrellas mundiales de la talla de Ronaldo Nazario, por ejemplo. Lamine Yamal ya es, a ojos de muchos expertos, el mejor jugador del mundo: tiene 17 años y está llamado a competir de forma directa con otra perla brasileña ya descubierta.

Ronaldo Nazario valora y mucho el talento de Lamine Yamal, pero en estas últimas horas, muy importantes para el Barça, ha lanzado un aviso con relación a otra futura estrella mundial. Hablamos de un talento brasileño, igual que Ronaldo Nazario, que ya tendría nuevo destino, por lo que su fichaje por el Barça peligraría si Laporta no provoca un giro de 180º. Ronaldo Nazario ha avisado de forma urgente: el nuevo Lamine Yamal tiene destino, son iguales y también tiene 17 años, igual que el crack del Barça que será titular en Champions.

Ronaldo Nazario, exfutbolista del Real Madrid, no ha dudado a la hora de lanzar un aviso claro y directo al Barça. Ronaldo Nazario ha detectado al nuevo Lamine Yamal y su fichaje podría ser un problema para el Barça de Laporta, que este miércoles se verá las caras con el Borussia Dortmund. Ronaldo Nazario no está disfrutando todo lo que querría liderando al Real Valladolid, pero sigue siendo una voz autorizada para hablar sobre nuevos talentos del mundo del fútbol.

Ronaldo Nazario, durante una entrevista con el periodista inglés Ben Jacobs de 'GiveMeSport', ha desvelado su debilidad por el nuevo Lamine Yamal, que tiene imposible fichar por el Barça. El aviso de Ronaldo Nazario ha sido claro: ha detectado al nuevo Lamine Yamal y este no fichará por el Barça de Joan Laporta, pues ya tiene nuevo destino confirmado.

¿A qué futbolista hace referencia Ronaldo Nazario? ¿Se parece realmente a Lamine Yamal? Pues Ronaldo Nazario se dirige a Willian Estevao, atacante de 17 años brasileño que juega en el Palmeiras. Según Ronaldo Nazario, exfutbolista del Barça, "Estevao es muy similar a Lamine Yamal y está en camino de convertirse en una figura relevante en el mundo del fútbol". Además, Ronaldo Nazario aseguró que "Estevaotiene un potencial enorme con solo 17 años", misma edad que Lamine Yamal: el brasileño, eso sí, está fichado por el Chelsea.