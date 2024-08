Ronald Araújo pasa del Bayern, tiene una oferta mejor para ser el fichaje del año

Ronald Araújo se ha convertido en uno de los mejores centrales de la actualidad del fútbol. El Barça lo trajo directamente desde Uruguay y apostó por él en 2018 cuando no lo hacía ningún otro equipo. Finalmente, ha resultado ser todo un descubrimiento y ha sido clave en infinidad de ocasiones.

Hay gente que todavía no le perdona su "error" contra el PSG, pero la realidad es que el Barça no habría llegado hasta dicho encuentro sin el central. Ronald Araújo ha sido una de las grandes dudas, puesto que no daba señales de que quisiera renovar y tiene ofertas muy tentadoras. Ahora, todo apunta a que si se marcha no será al Bayern de Múnich, puesto que tiene una propuesta más ambiciosa sobre la mesa.

Ronald Araújo: la gran opción

Ronald Araújo es fundamental en el esquema del Barça y Hansi Flick espera poder contar con él cuando se recupere. Actualmente, el defensa está fuera de los terrenos de juego por una lesión en el muslo que, previsiblemente, lo dejará al margen hasta octubre o noviembre de este mismo año. Una gran parte de los aficionados confía en el uruguayo y espera su regreso con ansias.

Por desgracia para sus fans, Ronald Araújo no parece que esté dispuesto a renovar. Su vínculo con el Barça finaliza en 2026 y su futuro todavía está en el aire. Si no lo prolonga el año que viene, los de la Ciudad Condal tendrán que dejar que se vaya. Aunque no es lo que quieren las altas esferas, no pueden permitirse no ingresar nada por él.

La directiva ha intentado ponerse en contacto con sus agentes en varias ocasiones, pero no ha tenido éxito. El Bayern de Múnich estaba dispuesto a pagar unos 70-80 millones de euros. Y aunque parecía el mejor destino posible, el Manchester City ha aparecido de la nada con un gran proyecto deportivo.

El Manchester City va tras Ronald Araújo

El Manchester City tiene una de las mejores plantillas del mundo y sus logros son el reflejo perfecto de ello. La intención de los ingleses es que Ronald Araújo no renueve y ejercer presión el verano que viene para comprarlo por un precio bajo. Si no, intentarán conseguirlo como agente libre, que sería algo terrible para el Barça.

Sin duda, la posible marcha de Ronald Araújo al Manchester City sería un duro golpe para el conjunto catalán. Este verano hubiera sido bienvenida su venta para inscribir nuevos fichajes, pero si lo hace el año que viene y a un precio reducido puede ser fatal para la economía culé. Además, el Manchester City es un rival directo, por lo que su traspaso sería aún más doloroso.

Por lo tanto, Joan Laporta ya tiene trabajo para los próximos meses. El interés del Manchester City es fuerte, y el Bayern se mantiene también a la espera de ver qué sucede finalmente con el uruguayo. Ahora le toca a Ronald Araújo demostrar qué quiere realmente, ya que últimamente no ha cerrado la puerta de salida al Barça.