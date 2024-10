Ronald Araújo, KO por un fichaje de 25 M€: el Barça llama a su puerta por segunda vez

Ronald Araújo es uno de los futbolistas del Barça que más opiniones ha generado en la Ciudad Condal. El uruguayo es uno de los mejores centrales del mundo, pero hay diversas situaciones que han hecho que se dude un poco de su continuidad en el club. El defensor, además de ser uno de los capitanes culés, es el mejor defensor de la plantilla.

El Barça ha intentado ponerse en contacto con él en diversas ocasiones, pero por ahora no ha tenido suerte. Ronald Araújo volverá dentro de poco y es posible que tenga que pelear por su puesto en el '11' inicial. Además, su puesto podría verse en peligro por el fichaje de un central de la Premier League por un precio más que razonable.

Ronald Araújo tiene que volver con todo

Ronald Araújo genera opiniones totalmente opuestas: muchos lo ven como su culé favorito y otros están disgustados por algunos actos. El central no ha respondido a las llamadas de la directiva y su renovación no está para nada clara. De todos modos, el presidente nos hizo saber hace no mucho que el mensaje del club no le llegaba con claridad al jugador.

Según se entendió, las personas que tienen que traspasarle los intereses del Barça a Ronald Araújo no lo están haciendo de forma transparente. Además de la renovación, algunos aficionados se frustraron mucho cuando cometió el penalti en los Cuartos de Final de la Champions League. Aunque muchos aseguran que es el culpable de la eliminación, la realidad es que el Barça llegó tan lejos gracias a él.

La guinda del pastel fue cuando se lesionó en la Copa América y poco después subió un mensaje a sus redes sociales. En este, el central no nombraba a los aficionados culés, solo se dirigía a sus compatriotas. Afirmaba que volvería pronto y que le habría gustado seguir defendiendo a su país, pero no nombró al Barça en ningún momento.

Ronald Araújo tiene que renovar para asegurarse su futuro en el Barça

Ronald Araújo es el mejor central del club, pero sus actos no van acordes con sus palabras. Hace poco, el uruguayo afirmó que quería seguir en el Barça durante mucho más tiempo, pero no se sabe nada de su renovación. Si no renueva pronto, los culés podrían ir a por Radu Dragusin, el central del Tottenham.

Radu Dragusin llegó al conjunto de la Premier League a principios de año, pero no ha podido jugar prácticamente nada. El inicio de esta temporada no ha sido bueno, puesto que ha jugado menos de 200 minutos. Si Ronald Araújo no renueva pronto, el rumano podría fichar por el Barça por 25 millones de euros.

Recordemos que Radu Dragusin ya estuvo muy cerca de llegar al Barça hace unos meses. Precisamente, cuando Ronald Araújo estuvo tan cerca de firmar por el Bayern, el por entonces central del Génova se coló en el radar de Deco. Finalmente escogió marcharse al Tottenham y ahora lo lamenta, pues no está teniendo oportunidades de jugar; un escenario que lo acerca al Camp Nou si Araújo termina saliendo.