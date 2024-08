Robert Lewandowski hace desaparecer al fichaje más ilusionante del Barça

Robert Lewandowski llegó al Barça desde el Bayern de Múnich en 2022 por 45 millones de euros. Su primera temporada en LaLiga fue realmente buena y consiguió firmarla como el pichichi de la competición con 23 goles. Para la 2023-24, se esperaba lo mismo de él, pero las sensaciones no han sido igual de buenas.

Pese a haber anotado 19 goles, el rendimiento de Robert Lewandowski no ha sido tan alto; las estadísticas no lo son todo. Ha tenido muchas más ocasiones que en su primera temporada y las ha errado; algo que no ha gustado, para nada, a una parte de la afición culé. Pero, ahora, ha vuelto por todo lo alto y ha hecho que un fichaje esperanzador pierda protagonismo.

Robert Lewandowski empieza fuerte

Justo acaba de empezar la temporada 2024-25 y Robert Lewandowski no se cansa de anotar goles. Vuelve a ser ese ariete que tanto miedo causaba a la defensa rival y está demostrando que todavía tiene nivel. Esto es muy ventajoso para el Barça, puesto que no pueden permitirse fichar a un '9' de alto coste como Erling Haaland.

El Barça está pasando por una dura crisis económica y no ha podido moverse por el mercado de fichajes. Esto ha sido muy criticado, ya que hacía falta incorporar a un extremo izquierdo y a un pivote. Finalmente, no se ha fichado a nadie para cubrir esos puestos y el conjunto catalán tendrá que seguir con la misma plantilla.

Por suerte, Robert Lewandowski ha vuelto a ser el goleador que todos querían. Su inicio en LaLiga ha sido excelente y lo está jugando absolutamente todo. El problema de esto es que el fichaje que ilusionó a todos los aficionados durante la pretemporada no está teniendo protagonismo.

El sustituto de Robert Lewandowski

Es posible que Robert Lewandowski se relajara más de la cuenta y que eso hiciera que rindiera menos. Al llegar Pau Víctor este verano, el polaco parece haber despertado y va a por todas. El joven catalán hizo una gran temporada con el filial el año pasado en calidad de cedido.

Sus buenos números cuando el Girona se lo prestó al Barça han hecho que los culés desembolsen 2,7 millones de euros. Pau Víctor está teniendo pocos minutos y Hansi Flick ni lo coloca en su posición natural (el centro de la delantera). Si todo sigua como hasta ahora, es probable que no veamos mucho a la joven promesa.