La respuesta de Joan Laporta al lío con las entradas del Barbastro-Barça: 'Solo...'

Sea por una cosa o por otra, la polémica se ha tornado en escenario habitual en el Barça. Incluso en temporada de bonanzas parece que la tranquilidad es un horizonte hacia donde el barcelonismo no puede mirar. En las últimas semanas ha cogido fuerza la guerra civil que enfrenta a Joan Laporta con una parte de la afición; en concreto, con la grada de animación.

El tema está cada vez más candente y en el último duelo liguero en el que el FC Barcelona se enfrentó al Leganés se escucharon unos tímidos cánticos contra el presidente. Y por si eso fuera poco, ahora ha estallado lo de las entradas para el Barbastro-Barça. Los culés se miden el próximo 4 de enero al equipo oscense en los dieciseisavos de la Copa del Rey.

No es un partido, a priori, súper apetecible teniendo en cuenta que el rival milita en la cuarta división del fútbol español. Sin embargo, el hecho de visitar un campo tan modesto y, además, hacerlo en plenas festividades navideñas, había llenado de ilusión a varios aficionados dispuestos a pagar el precio para entrar. Pero parece que no va a ser posible.

Conseguir entradas, misión imposible

En los partidos de la Copa del Rey, así como también ocurre en LaLiga, el club local tiene la obligación de reservar un pequeño porcentaje de localidades para la afición visitante. Y el Barbastro, según han informado, ha cumplido con lo que tocaba. Quien parece que no está muy por la labor de conseguir estas entradas es la directiva culé, liderada por Joan Laporta.

Han sido varios los seguidores del Barça que se han puesto en contacto con la Oficina de Atención al Barcelonista (OAB) para solicitar información. Ya de primeras extrañaba que en la web del club los socios no pudieran encontrar la posibilidad de comprar entradas para este partido. Pero desde este departamento de la entidad culé han sido claros: "No dispondremos de entradas para el partido Barbastro-Barça".

Y no es que el Barbastro no haya puesto a disposición del FC Barcelona las entradas que le pertocan, sino que ha sido Joan Laporta el que las ha rechazado. "Solo nos ha pedido unas pocas para sus compromisos y unas 65 pagadas", decía el mandatario del club aragonés. Sin ir más lejos, el RCD Espanyol, que ya visitó el Municipal de Deportes de Barbastro en la ronda anterior, donde cayó sorprendentemente eliminado, dispuso de más de 200 localidades.

Así pues, si algún aficionado culé quiere acudir al Barbastro-Barça para presenciarlo in situ, no le queda otra que tratar de apañárselas por su cuenta. No obstante, no se augura nada sencillo conseguir entrada, pues el Barbastro ha brindado prioridad a sus socios y fútbol base. Si estos no agotaran todas las localidades disponibles, el 30 de diciembre, y el 1 y el 2 de enero se abrirían al público general a un precio de 80 euros. Además, no hay la posibilidad de comprarlas online, sino que hay que acudir presencialmente a las taquillas del club.