Gerard Piqué reta al RCD Espanyol a un partido... ¡Con 1 millón de euros en juego!

La rivalidad entre FC Barcelona y RCD Espanyol es una de las más intensas a nivel deportivo. Durante años, ambos equipos han celebrado las desgracias ajenas y se han llevado las manos a la cabeza con sus éxitos. Y uno de los que mejor representa dicha competencia es Gerard Piqué.

El exfutbolista ya confesó en el pasado sentirse muy feliz cuando el RCD Espanyol sube a Primera División, ya que así podría ir a su campo y llevarse la victoria. Y no solo eso, pues hace meses, cuando visitó La Resistencia, el programa de Broncano, Gerard Piqué reconoció que tenía más dinero en el banco que todo el club perico.

Sin duda, Gerard Piqué es el mayor hater del RCD Espanyol y, para demostrarlo, acaba de tener una idea que incluye un partido de fútbol. Pese a que el ex del Barça se retiró hace ya casi un año todavía sigue muy ligado al deporte rey a través de su innovador proyecto: la Kings League.

La propuesta de Gerard Piqué al RCD Espanyol: "Nos jugamos 1 millón de euros"

Ahora, de cara a las fechas navideñas, Gerard Piqué ha tenido una idea que ha descolocado a la afición del RCD Espanyol. Y es que, aprovechando que LaLiga se detiene por estas fechas, el mítico central del Barça ha lanzado su propuesta. Y no es una cualquiera, pues en juego hay un millón de euros.

Concretamente, Gerard Piqué quiere que la Selección Española de la Kings League llegue lo mejor preparada posible al Mundial que se disputa en enero. A modo de entrenamiento, Piqué quiere invitar a "un rival de nuestro nivel", y ha pensado en el RCD Espanyol. Eso sí, sabiendo que la iniciativa es casi imposible, el creador de la Kings League ha optado por proponer un premio económico para el vencedor.

"Hemos pensado en el RCD Espanyol para jugar un partido en formato Kings League. Para que haya un incentivo, estamos dispuestos a jugarnos 1 millón de euros, que el perdedor deberá pagar al ganador".

La respuesta del RCD Espanyol a Gerard Piqué todavía no ha llegado, pero podemos intuir que la oferta será rechazada. El club perico está inmerso en la pelea por no descender y no está para jugarse un millón de euros en la Kings League. Además, el riesgo de lesiones u otros contratiempos está en el aire, pero a nadie se le escapa que la idea de Piqué es una clara burla a su eterno rival.