Rennes y Lille le hacen un favor a Andreas Christensen: podrá seguir en el Barça

Andreas Christensen es un futbolista de mucho talento y lo ha demostrado con el paso de las temporadas. Llegó al Barça en 2022 tras la finalización de su contrato con el Chelsea, equipo con el que ganó una Champions League. Su papel en el centro de la defensa era del agrado de muchos, pero su desempeño en el centro del campo tampoco se queda atrás.

Cuando el Barça necesitaba un pivote y tenía demasiados centrales, Andreas Christensen fue reconvertido a mediocentro defensivo para poder acumular minutos. Ahora que sigue habiendo muchos centrales y han subido dos pivotes de La Masía, todo pintaba mal para el danés.

El Rennes y el Lille salvan a Andreas Christensen

Los problemas económicos del Barça y la dificultad para inscribir jugadores han hecho que las altas esferas de la entidad tengan que vender. Por desgracia para él, Andreas Christensen parecía una salida clara, ya que llegó gratis y podía aportar mucho dinero. Además, la llegada de Marc Bernal y Marc Casadó lo han relegado del todo, por lo que se ha quedado sin espacio en todas las posiciones que conoce.

Pero una guerra entre el Rennes y el Lille por fichar a un central del Barça ha hecho que Andreas Christensen pueda volver a confiar. Si sale algún defensor antes que él, se podría quedar en la Ciudad Condal, ya que no haría falta una segunda salida. El jugador que ha despertado el interés de los conjuntos de la Ligue 1 es Mika Faye, el joven y fuerte defensa del Barça Atlètic.

Mika Faye hace tiempo que cree que merece la oportunidad en el primer equipo y no esperará en el filial eternamente. Aunque ha sido convocado en diversas ocasiones con el primer equipo, todavía no ha debutado. Por esta razón, el senegalés está dispuesto a marcharse si el proyecto es atractivo.

Mike Faye, la venta que salvará a Andreas Christensen

Mika Faye merece la oportunidad en la plantilla principal, pero hay mucha competencia en la posición de central. Aunque parecía que era Andreas Christensen el que se marcharía, la pelea por Faye ha reavivado sus opciones de quedarse. Se sabe que el danés no quiere marcharse, puesto que él mismo lo ha confesado en varias ocasiones.

Andreas Christensen se siente bien en Can Barça y no ve su salida como una opción. Aun así, es más que probable que la acepte si ve que no hay más remedio. Pero, por ahora, Mika Faye encabeza la lista de ventas.