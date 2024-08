Joao Félix obliga a que Chelsea y Barça negocien por un fichaje de 25 millones

La noticia del día es, sin lugar a dudas, el fichaje de Joao Félix por el Chelsea. Cuando ya parecía imposible su salida, Enrique Cerezo ha conseguido cerrar una gran operación y dar salida al gran lastre de las últimas temporadas. Recordemos que el luso llegó a la capital en 2019 a cambio de más de 120 'kilos' y que nunca ha terminado de explotar, motivo que ha provocado su marcha.

El curso pasado, Joao Félix jugó como cedido en el Barça, pero su desempeño dejó más sombras que luces. Pese a ser un fichaje del gusto de Deco y Laporta, Xavi Hernández no quiso hacerle un hueco en el once inicial y su participación fue meramente testimonial. Es cierto que terminó la temporada con números decentes (10 goles y 6 asistencias en 44 partidos), pero no ha sido suficiente para convencer a Hansi Flick de su regreso.

De este modo, ante la negativa del Barça y el deseo de Simeone de perderlo de vista, Joao Félix no ha tenido más remedio que aceptar la oferta del Chelsea. 50 millones fijos más 10 en variables que dejan a Hansi Flick con la necesidad de buscar otro extremo para sus planes. Y, curiosamente, en Stamford Bridge podría encontrar al candidato ideal.

Joao Félix ya es del Chelsea y en el Barça lo celebran

Joao Félix quería regresar al Barça y lo ha intentado por activa y por pasiva. Cada vez que se ha pronunciado públicamente ha reconocido sus intenciones y todo parecía indicar que una nueva cesión era posible. Sin embargo, el Barça no ha apretado lo suficiente y Flick ha terminado por descartar su regreso, obligando al portugués a firmar por el Chelsea.

Ahora bien, los ingleses cuentan con más de 40 jugadores en sus filas y también necesitarán abrir la puerta de salida. De hecho, en la primera jornada de la Premier League, Enzo Maresca dejó fuera de la convocatoria, ni más ni menos, que a 21 descartes. Kepa, Disasi, Chukwuemeka, Lukaku o Raheem Sterling fueron algunos de ellos.

En este sentido, y conociendo las necesidades del Barça, Raheem Sterling podría ser una gran opción para reforzar el costado izquierdo. Su valor de mercado no es muy elevado y, además, debido a la situación de overbooking que vive el Chelsea, su fichaje no sería demasiado caro. Estamos hablando de 25 millones por un extremo de clase mundial.

¿Raheem Sterling al Barça?

Tras el adiós de Joao Félix, Raheem Sterling ha aparecido como una gran solución para el Barça. Flick insiste en la llegada de un jugador capaz de actuar por el costado y que sea determinante. Y es por eso que el habilidoso extremo inglés cumple con casi todos los requisitos.

Además, el traspaso de Raheem Sterling se presenta como una gran oportunidad de mercado para el Barça. Por un lado, porque llegaría gratis con opción de compra obligatoria de 25 millones; y por otro, porque podría revalorizarse y dejar una buena plusvalía en las arcas del club catalán.

Es cierto que Raheem Sterling nunca ha sido la primera opción del Barça. Ahora bien, tras la negativa de Nico Williams y el adiós definitivo de Joao Félix, la llegada del crack del Chelsea no parece descabellada.