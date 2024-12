Quiere fichar por el Barça, Hansi Flick responde: no tiene sitio con Lamine Yamal

A medida que nos vamos acercando al mercado de enero, las noticias sobre posibles fichajes siguen en aumento. La dirección deportiva del Barça está trabajando para dar salida a algunos de los jugadores que Hansi Flick habría descartado. Ansu Fati o Pablo Torre están en la rampa de salida y podrían salir cedidos para que puedan tener minutos.

Por otra parte y debido a la delicada situación económica del club, no se descarta que se pueda acabar produciendo algún traspaso. Frenkie De Jong o Andreas Christensen podrían salir traspasados en este mercado invernal. A nivel fichajes, de momento, no se contemplan incorporaciones aunque no se puede descartar algún movimiento de última hora.

En este sentido, se ha sabido que un futbolista de la plantilla del Borussia Dortmund se ha ofrecido a fichar por el Barça este mes de enero. El delantero internacional holandés Donyell Malen desea un cambio de aires y sus representantes han contactado al Barça para ofrecer su posible incorporación. Ahora bien, con Lamine Yamal como competencia directa, lo tendrá complicado.

El ofrecimiento de Donyell Malen

Malen llegó al Dortmund en 2021 procedente del PSV Eindhoven por 30 millones. En la época, Ronald Koeman lo había pedido para el Barça, pero su fichaje era inasumible. Ahora, el club alemán estaría dispuesto a dejarlo ir y podría abrirle la puerta de salida si recibe ofertas que se aproximen a los 20 millones de euros.

Malen ha dispuesto de minutos en el Dortmund y ha llegado a anotar 4 goles, es delantero titular en la selección de Países Bajos. Se caracteriza por ser un delantero polivalente que se mueve en toda la línea de ataque aunque donde ha destacado es en la posición de ariete. El Dortmund lo está utilizando mucho en la posición de extremo o segunda punta.

A la espera

Hansi Flick no estaría interesado en la incorporación de Malen, pues ya tiene a Lamine Yamal. En este sentido, la dirección deportiva está trabajando para fichar a un extremo top de cara al mercado de verano de 2025. Hay otros equipos que están siguiendo los movimientos del extremo holandés como es el Arsenal que se habría interesado por el jugador.

No solamente el Arsenal se habría interesado en Malen, fuentes inglesas mencionan otros equipos como el Crystal Palace o el Nottingham. Es muy probable que el nuevo destino del holandés pueda estar en la Premier League. Malen habría dado prioridad al Barça, pero no parece que Hansi Flick esté por la labor de incorporarlo en su plantilla.