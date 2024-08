La lesión de Marc Bernal y 3 errores del VAR: el Barça sale muy tocado de Vallecas

El Barça de Hansi Flick ha conseguido su tercera victoria en tres partidos y ya se coloca en lo más alto de la clasificación liguera. El Rayo Vallecano ha plantado cara y casi logra empatar en el último minuto, pero finalmente Pedri y Dani Olmo han asegurado los tres puntos.

Sin embargo, pese a la victoria, el Barça debe lamentar varios sucesos. Para empezar, el VAR ha vuelto a hacer de las suyas con tres errores claros en contra del cuadro de Flick. Pero sin duda, la peor noticia ha sido la terrible lesión de Marc Bernal, que pinta muy mal.

Los 3 fallos en contra del Barça

Una vez más, el Barça no ha salido beneficiado de la actuación del VAR. No ha sido necesario, aunque es evidente que los fallos son cada vez más clamorosos. Frente al Rayo, sin ir más lejos, Dani Olmo, Koundé y Pedri fueron víctimas de una herramienta que no está siendo bien utilizada.

En primer lugar, el VAR no ha visto un claro penalty sobre Dani Olmo. El nuevo fichaje del Barça ha aparecido en la segunda mitad para darle la vuelta al partido con un brillante gol y creando mucho peligro. Y podía haberse ido con un doblete si el colegiado hubiera señalado la clara infracción de Lejeune.

Pedri, por su parte, casi es cazado por Pathé Ciss en una entrada que ha recordado mucho a la sufrida en la Eurocopa por parte de Toni Kroos. El '8' estuvo un mes de baja tras la fea acción del alemán, y hoy casi se repite la historia. Pese a ello, el VAR no ha intervenido.

Por último, Koundé también ha sufrido en sus carnes la pasividad del VAR. Y es que, durante la segunda mitad, ha sido objeto de falta dentro del área en dos ocasiones en la misma jugada. Pero para el colegiado y sus superiores no ha sido suficiente.

La lesión de Marc Bernal, la nota negativa

Marc Bernal ha terminado el partido entre lágrimas y siendo consolado por Hansi Flick. El canterano ha notado inestabilidad en su rodilla y no ha podido terminar el encuentro. En principio parecía poca cosa, pero tras escuchar a Flick han saltado las alarmas.

Y es que, a falta de pruebas médicas, la lesión de Marc Bernal no pinta nada bien: "Nadie en el vestuario está contento. La situación de Marc Bernal no parece buena", ha reconocido Hansi Flick.

Habrá que esperar a la revisión final para conocer el alcance de la lesión de Marc Bernal, pero todo apunta al ligamento cruzado. Una baja que ya ha vivido Gavi y que lo puede dejar fuera más de 9 meses. Veremos qué sucede, pero la baja de Marc Bernal es una lástima, ya que su irrupción estaba siendo espectacular.