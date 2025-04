Ricardo de Burgos Bengoetxea, más conocido como De Burgos Bengoetxea, fue el árbitro encargado de pitar la final de Copa entre Barça y Real Madrid disputada en Sevilla. Como ya avanzamos en ‘e-Notícies’, el modus operandi del árbitro vizcaíno no gustó nada al CTA, motivo por el que esta semana no pitará ningún partido de LaLiga EA Sports. Ahora bien, el asunto ha ido mucho más allá: el Juez único de competición señala a De Burgos Bengoetxea y le tacha de mentiroso.

La polémica arbitral en España no cesa y, de hecho, tras la final de Copa del Rey incluso ha aumentado. El arbitraje de De Burgos Bengoetxea no gustó nada y fue muy polémico, especialmente en el tramo final del partido. El árbitro vizcaíno no vio dos claros penaltis (sobre Cubarsí y sobre Ferran Torres) y expulsó a Jude Bellingham, Antonio Rüdiger y Lucas Vázquez.

Precisamente en las expulsiones reside el problema, pues el Juez único de competición de la RFEF ha dejado de mentiroso a De Burgos Bengoetxea. El árbitro expulsó a Bellingham, Rüdiger y Vázquez en la última jugada tras un enfado general en el banquillo cuando De Burgos Bengoetxea señaló una falta de Mbappé a Eric García. Todo parecía estar claro, pero la RFEF ha desacreditado a De Burgos Bengoetxea por sorpresa de nadie: drama y mentiras en un Comité que le da la razón al Madrid.

Pillan mintiendo a De Burgos Bengoetxea: la explicación del Juez da la razón al Madrid

Bellingham fue expulsado al final del encuentro por mostrar una actitud agresiva ante los colegiados y tuvo que ser agarrado por diversos compañeros. Pues bien, la RFEF ha confirmado que dicha expulsión ha sido cancelada, pues las “imágenes consultadas demuestran una realidad distinta”.

Como es lógico y evidente, esto, dicho de otra forma, deja de mentiroso a un De Burgos Bengoetxea que fue víctima de la agresividad del Real Madrid de Carlo Ancelotti.

El Comité ha vuelto a dejar muy tocado a Ricardo de Burgos Bengoetxea, que, como explicamos en ‘e-Notícies’, ha sido castigado sin pitar esta próxima jornada de LaLiga.

De Burgos Bengoetxea, un 'mentiroso' castigado por la Federación: "Ya vale..."

Ricardo de Burgos Bengoetxea es uno de los árbitros que mejor considerado está en el CTA, pero no estuvo ‘fino’ en la final de Copa entre Barça y Real Madrid. Según el CTA, el árbitro vizcaíno falló en acciones importantes y erró a la hora de valorar posibles penaltis favorables al Barça. Podría haber sido presionado por el Real Madrid, pero lo cierto es que mostró personalidad en muchos momentos del juego, así que se apunta más a fallos humanos muy evitables.

El CTA ha decidido castigar a De Burgos Bengoetxea, que en la previa se mostró afectado por las críticas e insultos por parte de clubes como el Madrid. Todavía no han salido las designaciones de la RFEF para la jornada 34 de LaLiga EA Sports, pero ‘e-Notícies’ avanzó en exclusiva que De Burgos Bengoetxea será enviado a la nevera.

El vasco no pitará y, en caso de sí hacerlo, será el encargado de pitar un duelo de ‘poco voltaje’.