Pide volver al Barça tras lo de Dembélé: Xavi lo echó, ahora tiene la puerta cerrada

El FC Barcelona está en un momento dulce gracias a la llegada de Hansi Flick. El técnico alemán ha hecho que el equipo se revitalice y ofrezca a los espectadores un gran manejo del balón. Jugadores como Raphinha o Robert Lewandowski han logrado recuperar su mejor versión.

El polaco es el actual máximo goleador de la Liga y se postula como candidato serio a ser el MVP de la temporada que viene si sigue en este ritmo. Por su parte, el extremo brasileño ha encontrado la eficacia que le faltaba de cara a puerta.

Aun así, desde las oficinas del FC Barcelona no quieren confiarse y siguen trabajando en posibles refuerzos. En concreto, se estaría valorando la posibilidad de ir buscando un reemplazo para Robert Lewandowski en ataque.

Aun así, ello no haría posible que Adama Traoré pueda tener un hueco en el once. El extremo del Fulham habría declarado abiertamente su intención de volver al FC Barcelona. Sin embargo, la plantilla de Hansi Flick parece no tener espacio actualmente para un jugador de sus características.

Adama Traoré declara que se fue con "mal sabor de boca" del Barça

El extremo español ha sido una de las sensaciones de la Premier League en los últimos años. Su corpulento físico siempre le ha hecho destacar, a la par que su potente cambio de ritmo al encarar a sus rivales.

Sin embargo, no ha destacado tanto su juego al haber mostrado su potencial en un equipo como el Wolverhampton. Un club que no es de los más grandes de la Premier League, a pesar de su importancia en la propia liga inglesa.

Por ello, cuando Xavi Hernández le fichó, Adama Traoré vio una oportunidad de destacar. Sin embargo, no terminó de cuajar en el equipo azulgrana y terminó regresando al equipo inglés.

Hay que tener en cuenta, que el jugador se encontraba en calidad de cedido. Ahora, Adama Traoré ha declarado que no le importaría regresar al club catalán:

"Tengo una espina clavada. Quizá mal sabor de boca porque cualquier canterano del Barça quiere quedarse.

Sabía que iba cedido y la situación del club y mi intención fue ayudar al máximo. Sí que es vedad que a mitad de mi cesión hubo un cambio, más personal, por el míster.

Yo venía a suplir la posición de Dembélé. A mí me tocaba tener esa posición y Xavi se quedó con él. Son etapas de aprendizaje y como canterano siempre seré barcelonista.

Si tuviera la opción, ¿por qué no? Pero tendría que ser con diferentes circunstancias". Sin embargo, parece que Hansi Flick no necesita refuerzos por el momento.

Hansi Flick ya tiene su plantilla al completo

A pesar de que ha tenido que emplear en muchos partidos a canteranos, el técnico alemán tiene claro que su plantilla está completa. Además, el regreso de Frenkie De Jong y Pedri hace que Hansi Flick tenga todas las rotaciones posibles.

El único que faltaría por recuperarse es Ronald Araujo, aunque su posición es bien distinta a la de Adama Traoré. Por tanto, es difícil pensar que el FC Barcelona vaya a hacer un esfuerzo para fichar a un Adama Traoré que ya tuvo su oportunidad.