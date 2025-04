La Masia del Barça ha logrado otro gran éxito, pero no todo son buenas noticias en las oficinas de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El Juvenil A del Barça, entrenado por Juliano Belletti, ha logrado ganar la UEFA Youth League, pero una perla de la Masia confirma su futuro tras la final. Los de Belletti han logrado el triplete (Liga, Copa Juvenil y Youth League), pero el Barça sufre, pues una perla de la Masia confiesa su futuro tras golear al Trabzonspor.

El Barça juvenil cuenta con una plantilla prácticamente sin precedentes: hay mucho talento y este pide paso en el primer equipo, algo que no está para nada claro. Como es habitual en estos casos, grandes talentos formativos exigen y piden paso de inmediato, algo que Flick no está dispuesto a conceder. Es, por todo esto, que una perla de la Masia confiesa su futuro: está más lejos que nunca de renovar con el Barça.

El Barça trabaja para renovar su columna vertebral de cara al futuro, pero Joan Laporta ya sabe que no podrá contar, salvo sorpresa, con una de las grandes perlas de Belletti. El entrenador brasileño, con pasado com jugador, ha demostrado tener madera de gran DT, pero no podrá retener al gran goleador estelar de este Juvenil A culer, vigente campeón de Europa.

La perla de la Masia confiesa su futuro tras ganar la Youth League: 'Adiós Belletti'

El Barça llevaba años sin ganar la UEFA Youth League, pero este año la ha vuelto a levantar tras ganar al Trabzonspor turco (4-1) en la final de Nyon (Suiza). La plantilla del juvenil está plagada de talento y son muchos los futbolistas que van a continuar o que darán el salto al filial, a nada de descender a Segunda Federación. A pesar de estas informaciones, ‘e-Noticíes’ puede avanzar que no todo será positivo para el equipo que lidera Belletti y para el club de Laporta.

La idea de Laporta es que Juliano Belletti, que en su primer año ha ganado el triplete, se haga cargo del Barça Atlètic, pero hay un jugador que no estará presente. Hablamos del gran killer de este bloque, que no ha renovado y que confiesa que tiene pie y medio fuera del Barça. Joan Laporta está a tiempo de evitarlo, pero todo parece indicar que el Barça no se moverá y que, por ende, dicha perla se irá libre en verano.

Esta perla es Hugo Alba, delantero de Alicante formado en las categorías inferiores del Barça y que termina contrato en junio de 2025. El Barça ha renovado a Jan Virgili y no parece tener intenciones de hacer lo mismo con Alba, que no daría el salto al filial.

Alba tiene ofertas de clubes de Segunda División, pero priorizaba escuchar la propuesta de Joan Laporta. Esta propuesta no ha llegado y parece que no llegará, lo que provocará el adiós a Belletti por parte del delantero alicantino, que vio portería en la gran final de Nyon. El Barça no quiere hablar del tema, pero el entorno de Hugo Alba reconoce que tiene muy complicado renovar y seguir en la entidad catalana el año próximo.