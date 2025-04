Deco ordena su venta, ya no hay marcha atrás: Lluvia de millones en el Barça

Deco tiene una misión importante de cara al próximo mercado de fichajes. Como director deportivo del FC Barcelona, debe encontrar la manera de equilibrar las cuentas del club, lo que implica realizar algunas ventas clave.

La idea es liberar espacio en la plantilla y obtener los recursos necesarios para poder fichar a los jugadores que Flick ha solicitado a Deco.

Si bien hay varios nombres en la lista de salidas, algunos destacan más que otros, y las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían marcar el futuro del club.

Ventas seguras: Ansu Fati, Christensen e Iñaki Peña

Entre las ventas más seguras, destacan tres jugadores que no cuentan con el respaldo de Hansi Flick para la próxima temporada.

El primero de ellos es Ansu Fati, cuya situación en el Barça ha sido inestable. A pesar de su potencial, Fati ha visto cómo su rol ha disminuido debido a las constantes lesiones y la feroz competencia en el ataque.

El FC Barcelona está dispuesto a escuchar ofertas por él, y varios clubes europeos han mostrado interés.

Otro de los nombres es Andreas Christensen, cuya falta de protagonismo esta temporada ha puesto en duda su futuro en el club.

A pesar de su calidad, el danés no ha logrado ganarse un puesto fijo en la defensa y su salida parece casi inevitable.

Finalmente, Iñaki Peña, también podría salir, ya que no ha tenido muchas oportunidades y su futuro en el Barça está en el aire.

Cesiones de jugadores con futuro en el club

Además de las ventas, hay varios jugadores que podrían salir cedidos, pero que el Barça no está dispuesto a dejar ir de forma permanente.

Héctor Fort, Pablo Torre y Pau Víctor son jugadores que, aunque no cuenten con muchos minutos, siguen siendo considerados como parte del proyecto. Por ello, el Barça buscaría cesiones que les permitan seguir creciendo sin perder su vínculo con el club.

Casos especiales: Frenkie de Jong y Ronald Araújo

En cuanto a los casos más delicados, el futuro de Frenkie de Jong y Ronald Araújo está en el aire. En el caso de De Jong, Hansi Flick no quiere que se marche, pero todo dependerá de su renovación.

Si el neerlandés no llega a un acuerdo con el club, su salida podría ser una opción. Por otro lado, el caso de Ronald Araújo es más claro. El central uruguayo no es titular en la actualidad y no parece que lo vaya a ser la próxima temporada.

Equipos como la Juventus y el Liverpool han mostrado interés en su fichaje. Además, su cláusula de rescisión de 65 millones de euros, que se activa en los primeros diez días de cada mercado, lo convierte en un jugador muy accesible para otros clubes.

Por esta razón, Deco ha tomado la decisión de que Ronald Araújo dejará el Barça este verano, lo que permitirá al club afrontar nuevas operaciones con margen económico.