Pedri cuenta la verdad sobre el penalti de Tchouaméni: 'El árbitro me ha dicho que...'

El FC Barcelona logró una victoria crucial ante el Madrid por 4 a 3 en un Clásico repleto de acciones polémicas. El encuentro no pudo comenzar peor para los catalanes, con dos dianas de Mbappé en 20 minutos que hicieron aparecer los fantasmas del pasado. Sin embargo, Pedri y sus compañeros demostraron su orgullo y lograron una épica remontada que refuerza aún más sus aspiraciones al título de LaLiga.

Pedri y Hernández Hernández, protagonistas del Clásico

Pedri fue, sin duda, uno de los protagonistas del Clásico: aunque no marcó ni asistió, su actuación fue decisiva, demostrando una vez más por qué es el mejor del mundo. Siempre bien colocado, con la capacidad de leer el juego y dictar el ritmo, el '8' del Barça lideró la medular culé y fue clave para la remontada. Sin embargo, su brillante actuación estuvo a punto de quedarse en segundo plano debido a las decisiones arbitrales de Hernández Hernández.

El árbitro del encuentro no estuvo nada acertado, y cometió varios errores que levantaron las quejas de los jugadores del Barça. El más destacado fue un claro penalti que no pitó tras unas manos evidentes de Tchouaméni dentro del área.

En una jugada donde Ferran Torres disparó a puerta, el francés del Real Madrid interceptó el balón con la mano, evitando lo que parecía que iba a ser un gol cantado. Sin embargo, para sorpresa de casi todos, Hernández Hernández no señaló la infracción pese a que fue a revisarla al monitor del VAR.

Pedri habla del penalti de Tchouaméni

Tras pitido final, Pedri habló ante los medios y no dudó en dar su opinión sobre la actuación arbitral: "Hay jugadas que no he entendido. Le he pedido explicaciones a Hernández Hernández, y me ha dicho que luego hablamos dentro, pero no lo he conseguido ver. Creo que el penalti de Tchouaméni es claro y de expulsión", comentó el canario.

Pedri continuó mostrando su indignación sobre la polémica. "Son cosas que hoy no se hablarán tanto, pero que creo que hay que decirlo claramente: para mí era penalti". Estas declaraciones reflejan la frustración de la afición culé, ya que una decisión como esta podría haber cambiado el rumbo del partido.

El análisis de Pedri sobre el penalti de Tchouaméni es directo y claro. Para él, no hay duda de que era una jugada clara, incluso de expulsión, dada la intención y la posición del jugador del Madrid. La intervención del VAR podría haber ayudado a que se corrigiera el error, pero Hernández Hernández se negó, provocando muchas reacciones a su polémica actuación.