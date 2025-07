El Barça, encabezado por Deco, regresará al trabajo este próximo 13 de julio, cuando arrancará la pretemporada de forma oficial. Los jugadores todavía no están citados, pero Ronald Araújo ha sido uno de los primeros en aparecer por el campo de entrenamiento para empezar a prepararse y para lanzar un mensaje. Ronald Araújo, cuyo futuro sigue en el aire, ha aprovechado su visita a Barcelona para avisar a Deco y darle una muy mala noticia: el defensa no se calla, sigue preocupando.

Ronald Araújo renovó con el Barça hace pocos meses, pero lo hizo aceptando una cláusula de rescisión muy baja y todo para facilitar una posible salida durante el mercado de fichajes. De hecho, actualmente Ronald Araújo tiene una cláusula de rescisión próxima a los 60 millones de euros, pero esta expira este próximo 15 de julio. Eso sí, el Barça sabe que se sentará a negociar por Ronald Araújo si llega una buena oferta, algo que ni el defensa ni el club culer descartan a fecha actual.

Ronald Araújo ha regresado a los entrenamientos y lo ha hecho lanzando un claro mensaje a Flick y también a Deco, director deportivo del Barça. Ronald Araújo quiere seguir en el Barça, pero también recalca que quiere jugar y ser importante, algo que Hansi Flick no le puede garantizar. Ronald Araújo gusta mucho a Deco y el luso no quiere aceptar su venta, pero sabe que en este asunto manda la economía, por lo que el futuro sigue siendo incierto.

Oficial, Ronald Araújo habla y le da la mala noticia a Deco: 'Ya no depende de mí...'

Ronald Araújo acabó la pasada temporada muy tocado: no era titular y, para colmo, la 'pifió' en el duelo de semifinales contra el Inter, lo que encendió a la afición culer. El Barça no quiere venderlo, pero el club culer asume que, si es necesario por motivos económicos, será el primero en hacer las maletas rumbo a la Serie A o Premier. De hecho, en estas últimas horas ha sido clave el mensaje de un Ronald Araújo que ha roto su silencio y que ha anunciado que ya ha charlado con Deco.

El Barça contaba con Ronald Araújo, pero el defensa central de Uruguay aspira a jugarlo todo y eso es algo que Flick no puede garantizarle. En una conversación mantenida por las partes, Ronald Araújo ya fue informado y el uruguayo lo entendió, pues está por detrás de Cubarsí y de Iñigo Martínez cuanto a rendimiento deportivo. Ronald Araújo es parte fundamental del vestuario, pero el Barça le considera transferible y, por ende, tiene opciones de irse en estos próximos días de mercado de fichajes de verano.

Ronald Araújo regresa y habla con Deco: "Puede que esto suceda en el Barça..."

Ronald Araújo ha regresado antes de tiempo a los entrenamientos y lo ha hecho lanzando un mensaje que ha preocupado y mucho a Deco: son muy malas noticias para él. Deco está encantado con el rendimiento de Ronald Araújo y considera que, por edad, todavía tiene mucho margen de mejora, pero el defensa quiere jugarlo todo y Flick no piensa igual. Tras la sesión de este miércoles 9 de julio, Ronald Araújo se ha parado a firmar autógrafos y, al ser preguntado, ha destacado que "su futuro no depende de él".

Dicho de otra forma, Ronald Araújo no cierra el debate y sigue alimentando rumores con relación a su futuro dentro del mercado de fichajes. Deco se esperaba que fuera rotundo, pero el uruguayo ha dejado caer que "todavía no sabe lo que quiere el Barça". "Yo me quiero quedar, pero no sé qué quiere hacer el club", ha apuntado Ronald Araújo, dejando preocupado a un Deco que busca que la plantilla del Barça no se debilite.