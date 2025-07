La gran noticia ya es oficial: Gerard Martín toma su decisión y el Barça acepta

Gerard Martín se ha convertido en el ejemplo perfecto de resiliencia y tenacidad en la plantilla dirigida por Hansi Flick. Empezó su periplo en la élite futbolística planteando muchas dudas como sustituto natural de Alejandro Balde. Pasó de jugar en el filial culé a hacerlo en el primer equipo por la falta de alternativas, pero el técnico germano pronto vio en Gerard algo distinto.

Gerard Martín le ganó la partida a Álex Valle, que ha sido recientemente fichado por el Como de Cesc. También le ganó la partida a Héctor Fort, que con Xavi Hernández en el banquillo había demostrado ser un jugador válido. El ex del Cornellà fue ganando en confianza y su rendimiento ha ido de menos a más, llegando al tramo final de la temporada jugando a gran nivel.

Sus dos asistencias en las semifinales de Champions contra el Inter han sido su mejor actuación con la camiseta culé. Sin embargo, las dudas sobre su continuidad no han parado de crecer, ya que algunos consideran que no tiene nivel suficiente para jugar en la primera plantilla del FC Barcelona. Sin embargo, Flick y Deco no son de la misma opinión y han demostrado su confianza total en el lateral zurdo, que debe decidir qué hacer con su futuro inmediato.

Gerard Martín valora las ofertas recibidas y toma una decisión final

El Barça ha recibido en las últimas semanas un par de ofertas de clubes ingleses por Gerard Martín. Se habla del interés del Wolverhampton y Bournemouth, dos equipos en los que Gerard Martín podría ser muy protagonista y brillar con luz propia.

Ahora bien, pese a las propuestas recibidas, Gerard Martín ha decidido que seguirá en el Barça. Por eso renovó hace unos meses hasta 2028. Hansi Flick, por su parte, está encantado con la noticia, pues cuenta con él para la próxima temporada como suplente de Alejandro Balde.

Gerad Martín se queda, pero no empezará la pretemporada con sus compañeros

El lateral del FC Barcelona solo piensa en recuperarse lo antes posible de la operación a la que ha tenido que someterse en el quinto metacarpiano de su mano derecha. Gerard Martín se lesionó en el estreno de la Selección Sub-21 y su tiempo estimado de baja se indicó en unas cinco semanas. No podrá estar con sus compañeros el próximo día 13 en el primer entrenamiento de la nueva temporada, pero se espera que esté plenamente recuperado para ir a la gira asiática.

Gerard Martín está totalmente focalizado en el Barça y no piensa en otra cosa que no sea jugar en el Camp Nou. Hansi Flick está encantado con su decisión, confía en Gerard y en su trabajo defensivo en el terreno de juego. Pese a las ofertas ha decidido quedarse.