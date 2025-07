Ter Stegen ya trabaja para encontrar nuevo equipo, pero el Barça no se esperaba que empezara a negociar con el rival nº1 del grupo que lidera Hansi Flick. Con el fichaje de Joan García, Ter Stegen sabe que no será titular en el Barça, motivo por el que se está moviendo en el mercado de fichajes. El Barça le ha permitido negociar, pero el club que lidera Joan Laporta no se esperaba que Ter Stegen negociaría con el rival nº1 del FC Barcelona: ha sorprendido demasiado.

Ter Stegen está muy decepcionado con el Barça, sobre todo porque considera que un capitán no merece ser tratado como una pieza más del puzle. A pesar de esta opinión, compartida por el entorno de Ter Stegen, el portero alemán es realista y quiere jugar, motivo por el que está estudiando el mercado de fichajes. La idea de Ter Stegen es clara: quiere fichar por el rival nº1 del Barça, que ya se le ha acercado y con quien ha negociado en estas últimas horas.

Ter Stegen quiere jugar el Mundial de 2026 con Alemania y sabe que la única manera de hacerlo es siendo titular en su club. El Barça no le garantiza que siga siendo titular, algo que es evidente teniendo en cuenta que la entidad culer se ha movido rápidamente para firmar a Joan García, portero español. Dicho lo cual, Ter Stegen se ha puesto manos a la obra y no le temblará el pulso: quiere cerrar su fichaje por el gran enemigo del Barça, sorprende y mucho.

Confirmado, Ter Stegen se ha reunido con el rival nº1 del Barça: ya tiene nuevo equipo

Ter Stegen tiene contrato en vigor con el Barça, pero sabe que no va a jugar y, por ende, trabaja para buscar nuevo proyecto en este mercado de fichajes de verano. Lo sorprendente es que a Ter Stegen no le ha temblado el pulso: se ha sentado a negociar con el mayor rival del Barça. De hecho, según ha explicado el 'Diario SPORT', Ter Stegen y dicho club ya han empezado a compartir puntos de vista, lo que indica que el movimiento va en serio.

Ter Stegen, portero alemán del FC Barcelona, está viviendo unos días complicados a pesar de estar de vacaciones tras culminar su paso por la Nations League con Alemania. ¿El motivo? Ter Stegen sabe que puede estar viviendo sus últimas semanas como jugador del Barça, pues el club culer pretende traspasarle durante este mismo mercado de fichajes de verano. El portero está tranquilo, pero sabe que se avecina un mercado de fichajes complicado: no ha aguantado más y ya negocia con el rival nº1 del Barça, está más que confirmado.

Ter Stegen se 'carga' al Barça, ya negocia con el mayor rival del club de Joan Laporta

El Barça ya sabe que Ter Stegen está muy enfadado y que fichará por cualquier club que le de cierta seguridad a corto plazo. La idea del Barça con Ter Stegen es muy clara: en el club culer se busca la fórmula para que el portero alemán, de 33 años, se vaya este verano. El Barça sabe que no será tarea sencilla, sobre todo porque Ter Stegen tiene contrato hasta el 30 de junio de 2028.

Teniendo en cuenta que Ter Stegen tiene contrato y que el Barça quiere que se vaya, la entidad catalana no le pondrá pegas y le permitirá ir a cualquier equipo. Ahora bien, el último movimiento de Ter Stegen es sorprendente y no dejará a nadie indiferente.

El portero alemán, según ha explicado el 'Diario SPORT', está negociando con el Inter de Milán, equipo que eliminó al Barça en las semifinales de la pasada UEFA Champions League. Al parecer, Ter Stegen e Inter ya han intercambiado las primeras impresiones y se espera que las conversaciones entre ambas partes vayan a más y sigan evolucionando este mismo verano.