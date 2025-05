Es oficial, Dani Olmo está en venta: El Barça fija su precio y la cifra sorprende

Dani Olmo se convirtió en el gran fichaje estrella del Barça el pasado verano tras la incorporación frustrada de Nico Williams. Aunque el habilidoso extremo fue el objetivo prioritario del club catalán, la decisión final del navarro de permanercer un año más en San Mamés varió el objetivo culé. Dani Olmo pasó a ser el deseado por Hansi Flick, y el canterano acabó regresando al Camp Nou.

Dani Olmo llegaba con muchas expectativas. Se convirtió en una de las figuras destacadas de la Eurocopa jugando a un altísimo nivel. Durante las temporadas pasadas en el Leipzig, el jugador de Terrassa se convirtió en una de las figuras de la Bundesliga.

Desde su salida de La Masía en 2014, Dani Olmo se hizo un nombre en el futbol internacional gracias a su talento. En 2020 llegó al Leipzig donde alcanzó su máximo nivel desarrollando una gran verticalidad desde segunda línea. Dani Olmo destaca también por un sensacional regate y un fantástico disparo que lo hacen uno de los mejores en esta faceta.

El hándicap de Dani Olmo

Dani Olmo llegó el pasado verano procedente del Leipzig, el Barça acabó abonando la cifra de 55M por su fichaje. Durante los primeros partidos, Dani demostró toda su clase y repertorio a base de goles, regates y asistencias. El jugador de Terrassa maravilló a la afición culé en pocos partidos y su fichaje se convertía en todo un acierto.

Sin embargo, el mediapunta de 26 años ha sufrido diferentes problemas físicos que le han mermado su regularidad en el once titular. Durante esta temporada ya suma 3 lesiones, provocando que Dani Olmo se haya perdido más de 15 partidos oficiales con el Barça. No es una situación nueva, se sabía que el físico de Dani Olmo es frágil, y en el pasado, también ha estado largos períodos de baja por problemas físicos.

Dani Olmo ya tiene precio para dejar el Barça

En la presente temporada, Dani Olmo ha disputado 35 partidos, 1.749 minutos efectivos de juego, anotando 11 goles y repartiendo 6 asistencias. Sus lesiones y los problemas de inscripción le han afectado en su rendimiento y la irregularidad ha sido tónica común esta temporada. Su protagonismo en el equipo ha ido disminuyendo y ya no marca diferencias como en el principio de temporada.

En consecuencia, la dirección deportiva del Barça no descarta su venta en función de las ofertas que puedan recibir por el atacante. El Barça no está dispuesto a escuchar ofertas inferiores a 70 millones por el internacional catalán. Si no se acaban produciendo ofertas que superen esta cifra, Dani Olmo seguirá en el Barça la siguiente temporada.