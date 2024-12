No viene Salah, confirmado, otro crack ficha por el Barça tras rechazar al PSG, 19M€

El Barça se llegó a interesar por la situación de Mohamed Salah, delantero del Liverpool que termina contrato en junio de 2025, pero su fichaje ha quedado totalmente descartado por Laporta. Es cierto que Salah es uno de los mejores extremos de la historia de la Premier, pero el Barça busca rejuvenecer su plantilla y el egipcio no entra en la ecuación. De hecho, el Barça ya confirma que Salah no es el delantero elegido, pues se ha encargado de cerrar la llegada de otro crack que llegará tras rechazar al PSG francés.

Al igual que hace el Barça, el PSG francés de Luis Enrique busca reforzarse en los próximos mercados de fichajes, que serán importantes para acabar de retocar su descompensada plantilla. En el caso del Barça, Flick considera que el equipo está bien definido, pero sí que reconoce que necesita una pieza más para acabar de completar el puzzle: no es Salah. Salah sonaba con mucha fuerza pues llegaría gratis al Barça, pero Joan Laporta confirma que el egipcio no vendrá: el Barça tiene a otro futbolista que viene tras rechazar al PSG.

El Barça confiesa que Mohamed Salah se ofreció y que llegó a ser una opción, pero también confirma que se ha optado por fichar a otra figura que quería el PSG. El Barça, por lo tanto, confirma que no viene Mohamed Salah y que sí que llegará otro top mundial, que tenía una oferta del PSG y que prefiere ser culer. El fichaje se cerrará por unos 19 millones de euros, cantidad que también podía pagar, como era de esperar, el PSG de Luis Enrique.

Mohamed Salah, extremo del Liverpool de 32 años, termina contrato con el club inglés este próximo 30 de junio de 2025 y sonaba para fichar por el Barça de Hansi Flick. El Barça sigue rastreando el mercado de fichajes en busca de extremos y Mohamed Salah, por calidad y por precio, había empezado a sonar con fuerza, pero su fichaje está descartado. Si bien es cierto que Mohamed Salah termina contrato con el Liverpool y que llegaría gratis, el Barça no piensa en el jugador egipcio, pues ya ha cerrado otro fichaje mejor.

El Barça, como no podía ser de otra manera, valora el talento y la capacidad ofensiva de Salah, pero admite que el egipcio no entra en los planes de Hansi Flick. El Barça busca rejuvenecer su equipo y fichar a Salah, de 32 años, no sería la mejor manera de hacerlo: Laporta prefiere a otro talento que dice adiós al PSG. Barça y PSG siguen rastreando y estudiando el mercado de fichajes, pero es el club que lidera Joan Laporta el que se lleva el primer tanto: fichaje confirmado, 19 millones.

La rivalidad entre Barça y PSG está más viva que nunca, también fuera de los terrenos de juego, donde ambos clubes se disputan fichajes llamados a ser determinantes. El nuevo Mohamed Salah es el deseo de prácticamente toda Europa, pero el Barça confirma que lidera la batalla y que, si nada se tuerce, el fichaje se hará oficial próximamente. El PSG ya sabe que, una vez más, el Barça está a nada de cerrar otro fichaje de una magnitud colosal: no ficha a Salah, pero invierte 19M€ en otro talento.

El Barça ya confirma otra operación clave de cara al próximo mercado de fichajes de 2025, que volverá a dejar muy retratado y tocado al PSG francés de Luis Enrique. Salah se ofreció y su fichaje por el Barça parecía estar algo encaminado, pero el Barça confirma que no vendrá y que apostará por otro crack controlado por el PSG. El Barça valora y agradece el ofrecimiento del egipcio, pero confirma que irá a por otro crack que ha rechazado al PSG para ser culer: cuesta 19 millones de euros.

Como siempre explicamos, nunca es sencillo decir adiós a grandes clubes, pero quizás es más fácil si tienes una oferta del PSG francés, que va necesitado tras 'fracasar' en la Champions. El Barça ha logrado que una futura estrella mundial se despida y rechace al PSG, algo que, sin duda, nunca es pan comido: 19M€ listos, no viene Salah al Barça.

¿A qué futbolista ha fichado el Barça por 19 millones de euros? Pues el club que lidera Joan Laporta ha convencido a Curtis Jones, mediocampista del Liverpool pretendido por el PSG. El valor del talento inglés de 23 años es de 35 millones de euros, pero el Barça quiere llevárselo metiendo a algún jugador culer en la operación: Ferran Torres tiene opciones. El PSG le quería, pero prefiere unirse al bloque de Hansi Flick: Salah no viene, pero el Barça elige a un talento mucho mejor y con más proyección que el egipcio.