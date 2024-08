No tiene nivel, se irá del Barça para que brille la perla de La Masía, orden de Deco

Deco ha esperado a los últimos días del mercado de fichajes para empezar a moverse en busca de entradas y salidas. El conjunto catalán está pasando por un mal momento económico, factor que ha dificultado aún más que llegue algún refuerzo de calidad. Por suerte, finalmente se ha podido inscribir a Dani Olmo, pero ha costado más de la cuenta.

Para conseguirlo, han tenido que renunciar a Andreas Christensen, que ahora está de baja por lesión. Las gestiones de Deco como director deportivo del Barça están muy alejadas de lo que es correcto. Por suerte, parece que está quedando claro quién merece tener minutos y se ha firmado a una gran promesa.

Deco y sus gestiones

Deco no ha estado a la altura y los aficionados están muy enfadados con sus gestiones estos últimos tiempos. La mayoría de jugadores no esperan al último día de mercado para decidir su futuro, como es obvio. El año pasado, el Barça tuvo la suerte de que Joao Félix lo hizo, pero no es lo normal.

Si te esperas demasiado, te puedes quedar sin el jugador que tanto deseas, que es lo que le ha pasado al Barça en diversas ocasiones. Además, por si la situación no era lo suficientemente complicada, el Fair Play financiero también está en contra de los de la Ciudad Condal. Todos estos detalles han hecho que Deco acabe cerrando un mercado de fichajes terrible, algo que se recordará por mucho tiempo.

Aunque la situación no es buena en can Barça, hay una noticia que sí alegrará a los aficionados. Hace 2 semanas, el Barça renovó a Dani Rodríguez hasta 2027. Para quien no lo conozca, es un joven extremo izquierdo de 21 años formado en La Masía.

Dani Rodríguez, la esperanza del barcelonismo

Dani Rodríguez ha mostrado un gran nivel en el filial y se acaba de proclamar Campeón de Europa con la Sub-19. Por desgracia, actualmente se encuentra lesionado y es probable que no regrese hasta noviembre. Por esta razón, Ferran Torres tendrá 2 meses para demostrar que merece seguir en el Barça.

El valenciano no ha transmitido buenas sensaciones en lo que llevamos de liga, pero Hansi Flick sigue apostando por él. Es probable que el alemán vea algo en Ferran Torres, ya que le ha brindado muchas titularidades. Si su rendimiento no empieza a ser mejor, Dani Rodríguez podría ocupar su lugar.