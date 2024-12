Nico Williams ya sabe qué número llevará en el Barça: Deco se lo regala, Flick acepta

Hace poco más de un año, Nico Williams era un nombre relativamente desconocido para muchos aficionados al fútbol. Aunque ya destacaba en el Athletic Club, fue su irrupción en la Eurocopa, donde marcó un gol en la final y dejó una excelente impresión, lo que catapultó su fama. Desde entonces, el habilidoso extremo ha demostrado ser una de las promesas más emocionantes del fútbol español, ganándose un lugar en la selección y destacándose cada vez más en LaLiga.

Gracias a su gran talento, Nico Williams comenzó a ser vinculado con algunos de los clubes más importantes de Europa, y el FC Barcelona no tardó en fijarse en él. El club catalán mostró interés en su fichaje, y durante varios meses se intentó cerrar su incorporación. Sin embargo, Nico decidió quedarse en el Athletic una temporada más, enfriando así el interés de los culés.

A pesar de esa decisión, Deco y Flick no han perdido de vista al joven extremo, considerándolo un refuerzo necesario para el futuro del Barça. Nico Williams sigue en la agenda del club catalán y, debido a los últimos rumores, su fichaje parece cuestión de tiempo. Sí, porque incluso ya hay rumores alrededor del dorsal que podría lucir si ficha por el FC Barcelona.

Nico Williams ya sabe qué número llevará en el FC Barcelona: Deco se lo regala, Flick acepta

Actualmente, Nico Williams luce el '10' en el Athletic. Sin embargo, en el Barça ese dorsal está ocupado por Ansu Fati, y promete ser el que luzca Lamine Yamal la próxima temporada. Debido a ello, el atacante vasco tendrá que adaptarse a lo que le ofrezca el club catalán, y todo apunta hacia Ferran Torres.

En este sentido, aunque Ferran Torres ha cumplido con nota cuando Flick le ha dado oportunidades, la realidad es que Deco no considera que tenga el nivel suficiente. El ex del Valencia ha tenido buenos momentos, pero su rendimiento no ha sido constante, y Deco considera que Nico Williams mejoraría su aportación. Ante esta situación, se espera que Ferran abandone el club este verano, liberando así el número '7' para el delantero del Athletic Club.

La posibilidad de que Nico Williams llegue al FC Barcelona y se convierta en el nuevo propietario del dorsal '7' es cada vez más real. Su calidad y su capacidad para marcar la diferencia en el campo lo convierten en una pieza clave en los planes de Hansi Flick. Para el club, el fichaje de Williams sería una inversión de futuro, ya que, a sus 22 años, aún tiene un gran potencial por desarrollar.

Por lo tanto, la historia de Nico Williams y su llegada al FC Barcelona parece estar en su punto de ebullición. Deco y Flick están de acuerdo en que Nico es la pieza que falta para completar el ataque culé, y el dorsal '7' ya le espera en el Camp Nou. Todo parece indicar que Ferran Torres no será parte de ese futuro, y si nada cambia, el '7' quedará en manos de Nico Williams.