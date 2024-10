Ni Vinícius Júnior ni Nico Williams, el Barça cierra el fichaje de una futura estrella

Vinícius Júnior y Nico Williams son, según fuentes del Barça, los dos mejores extremos zurdos de LaLiga EA Sports. Si bien es cierto que la temporada de Raphinha está siendo descomunal, el Barça sigue obsesionado con desbancar a Vinícius Júnior y a Nico Williams, dos viejos objetivos del club culer. Tanto el extremo brasileño como el español estuvieron en la agenda del Barça, pero Joan Laporta ya los quiere olvidar y, para ello, ha cerrado el fichaje de una futura estrella.

El Barça, liderado por Flick, está firmando un gran inicio de temporada oficial, pero Joan Laporta quiere que la dinámica dure y, por ende, sabe que tiene que acudir al mercado. El mercado de fichajes está cerrado, pero Joan Laporta, quien sueña con volver a ser elegido presidente, tiene claro que deberá ser muy previsor para llegar listo al mercado de verano. El objetivo del presidente está claro: quiere estrenar el nuevo Spotify Camp Nou con un fichaje descomunal y no será Nico Williams ni, por descontado, tampoco Vinícius Júnior, estrella blanca.

Joan Laporta se dejó la piel para fichar a Nico Williams, pero el extremo navarro no se acabó decidiendo y prefirió quedarse en el Athletic Club de Bilbao. El Barça no concretó el fichaje de Nico Williams, así como en su día tampoco cerró el de un Vinícius Júnior que quedó seducido por la astronómica propuesta del Real Madrid. El Barça quiere desbancar a Vinícius Júnior y a Nico Williams y, para ello, ha cerrado el fichaje de una futura estrella que pasará a formar parte de la Masia.

Ni Vinícius Júnior ni Nico Williams, el fichaje del Barça es otro: "Joan Laporta ha tirado de..."

Como es evidente, el Real Madrid tiene atado a Vinícius Júnior y el Athletic Club busca hacer lo propio con Nico Williams. El extremo navarro estuvo a un solo paso de unirse al Barça, pero no se atrevió a dar el 'ok' final por miedo a no ser inscrito en LaLiga EA Sports. Ahora el Barça busca olvidarse de Vinícius Júnior y de Nico Williams y, para ello, Joan Laporta se ha puesto en marcha para oficializar el fichaje de una futura estrella mundial.

Como ya explicamos en 'e-Notícies', el Barça ya no disfruta de poder seductor a nivel económico y, por ende, tiene que acudir al mercado de fichajes con otros objetivos claros. En este sentido, el Barça debe seducir a jóvenes talentos que todavía no han explotado, pues fichar a futbolistas como Vinícius Júnior y Nico Williams ahora es ya más que imposible. Joan Laporta no tiene prisa, pero sí que está ansioso por dar el gran golpe final encima de la mesa: el nuevo crack mundial nacido en el año 2008 será culer.

Ni Vinícius Júnior ni Nico Williams, el Barça cierra el fichaje de una futura estrella

El Barça está satisfecho con su plantilla, pero quiere que gane fuerza en posiciones que, según Flick y Joan Laporta, siguen algo desprotegidas. Hablamos, especialmente, del extremo izquierdo, posición en la que brilla Raphinha, pero que también se quiere reforzar con nuevos fichajes que eleven el nivel competitivo. Uno de estos fichajes recuerda mucho a Vinícius Júnior y a Nico Williams, pero lo cierto es que todavía no ha explotado y el Barça apostará para ver si sale bien.

Es lo que tiene la situación actual: fichar a cracks como Vinícius Júnior o Nico Williams, ya consolidados, es complicado, por lo que se debe acudir a la base para arriesgar. Ahora bien, Joan Laporta considera que desbancar a Vinícius Júnior y a Nico Williams será posible con el fichaje de una futura estrella, que también crece en el Athletic Club. El Barça todavía no hará oficial el fichaje, pero fuentes del club reconocen que el interés es real y que, salvo sorpresa, la futura estrella del fútbol llegará a la Masia.

Ismahel Saidani 2023-2024 Athletic Club

¿Qué fichaje cerrará el Barça para desbancar a Vinícius Júnior y a Nico Williams? Pues, al parecer, el Barça se ha interesado por Ismahel Saidani Sánchez, extremo del Athletic Club. Saidani, nacido en la Ciudad Condal, ha sido formado en la cantera del Athletic y el Barça le ve potencial para olvidar lo sucedido con Vinícius Júnior y con Nico Williams. Joan Laporta apostará fuerte por él: llegará a la Masia para crecer y con el objetivo de reforzar el primer equipo de Hansi Flick, que ya se olvida de otros cracks.