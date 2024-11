Ni PSG ni Manchester United, de 60M a fichar gratis por el Barça: 'Nico Williams e...'

El Barça deslizaba que el fichaje de Nico Williams todavía no se podía descartar, pero lo cierto es que ha quedado más que diluido por culpa de otra llegada espectacular. El Barçaquiere olvidar el fichaje de Nico Williams y, para ello, ha cerrado la llegada de otro extremo que llegó a costar 60 millones de euros y que fichará gratis. Tras decir adiós a PSG y Manchester United, el Barça ya confirma el fichaje de un nuevo extremo, mucho mejor que Nico Williams y, sobre todo, más contrastado y económico.

Nico Williams llegó a estar muy cerca de fichar por el Barça, de hecho el extremo campeón de la Eurocopa dio su 'ok' final, pero tenía miedo a no ser inscrito. Con todo ello, Nico Williams se quedó sin jugar para Hansi Flick y ahora ya sabe que el Barça mueve ficha para cerrar la llegada definitiva de otro gran extremo.

El Barça sufrió un duro correctivo en Balaídos ante el Celta (2-2) y Laporta quiere que los ánimos del culer no decaigan bajo ningún concepto, pues el primer equipo sigue líder. Además de encarar la semana del 125 Aniversario con varios compromisos (Champions y LaLiga), el Barça también quiere cerrar está semana tan especial con un fichaje mucho mejor que Nico Williams. Hablamos del fichaje de un extremo que llegaría tras rechazar a PSG y Manchester United y que, por si no fuera suficiente, lo haría libre tras terminar contrato en junio.

El Barça empató contra el Celta y el equipo de Hansi Flick dejó algunas evidencias más que claras: la plantilla necesita reajustes inmediatos si quiere competir durante toda la temporada. El Barça reconoce que hará falta acudir al mercado de fichajes para reforzar los laterales y el centro del campo, pero tampoco quiere desmerecer la zona ofensiva, donde siguen faltando extremos. El fichaje en esa posición era Nico Williams, pero el Barça ya le dice adiós y se centra en la llegada de otro extremo 'TOP' mundial, según ha sabido 'e-Notícies'.

El Barça ha renovado con Nike y, por ende, pasará a cobrar una importante y suculenta prima de fichaje, pero eso no significa que pueda derrochar dinero a diestro y siniestro. De hecho, el Barça todavía no cumple con la norma 1:1 de LaLiga EA Sports y eso indica cuál es la situación financiera actual del club que preside Joan Laporta. Nico Williams no será el fichaje: el Barça pone el foco en el mercado de agentes y libres y decide ir con todo a por un nuevo extremo que termina contrato.

Nico Williams estuvo a nada de vestir los colores del Barça, pero Joan Laporta ya confirma que el fichaje está descartado: es muy caro y además ha bajado algo su nivel. "Iremos con todo a por una estrella que vendrá gratis", explican fuentes del Barça, convencidas de que Joan Laporta frotará su varita para volver a cerrar un fichaje descomunal e ilusionante. Los rivales a batir son PSG y Manchester United, dos grandes clubes que también querían fichar al nuevo objetivo del Barça, mejor que Nico Williams.

El Barça está 'obligado' a acudir al mercado de fichajes pensando en aquellos talentos que terminan contrato y que, por ende, podrían llegar gratis al equipo del alemán Hansi Flick. Influenciado por la situación económica y por el rendimiento futbolístico, el Barça ya descarta el fichaje de Nico Williams, que tiene muchas opciones de renovar contrato con el Athletic Club.

El Barça, por su parte, pone el foco en el mercado de fichajes y, más concretamente, en un futbolista que termina contrato y que tiene ofertas de PSG y Manchester United. El Barça quiere competir y, de hecho, ya confirma que está muy cerca de cerrar un fichaje gratis: llegó a costar 60 millones de euros, pero termina contrato en junio.

¿De qué fichaje estamos hablando? Pues hacemos referencia al alemán Leroy Sané, extremo del Bayern de Múnich de 28 años de edad que termina contrato y con un valor de 60M€. Sané termina contrato y tiene ofertas de PSG y Manchester United, pero su opción preferencial pasa por escuchar la propuesta del Barça de Hansi Flick, que le conoce a la perfección. El fichaje de Sané haría olvidar a Nico Williams, que ya sabe que el Barça pasa página y que busca eficiencia de cara al próximo mercado de fichajes de verano.