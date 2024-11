Confirmado, ya está aquí, Hansi Flick recibe a su nuevo fichaje tras lo del Celta

El FC Barcelona visitó Balaídos este pasado sábado para enfrentarse al Celta en un encuentro que, a pesar de que los de Hansi Flick dominaron casi por completo, terminó con empate. Los catalanes comenzaron con fuerza, tomando la ventaja por 2-0 gracias a goles de Raphinha y Lewandowski. Además, el centro del campo funcionaba perfectamente e Iñaki Peña alejó el poco peligro generado hasta entonces por los locales.

Sin embargo, todo cambió a falta de cinco minutos para el final, cuando Marc Casadó fue expulsado, dejando al Barça con diez. Esta desventaja numérica permitió al Celta aprovechar su momento, logrando igualar el marcador y dejando el resultado en empate. Un mazazo para los catalanes y en especial para Hansi Flick, que no tuvo tiempo de reaccionar tras la tarjeta roja a Casadó.

Hansi Flick avisa y aparece un refuerzo sorpresa

Tras el encuentro, Hansi Flick estaba molesto por la falta de concentración y el comportamiento defensivo en los minutos finales. Por eso mantuvo una charla contundente con sus jugadores, transmitiéndoles que no estaba dispuesto a permitir que situaciones como esta se repitieran. La actitud debe ser inquebrantable sin importar las circunstancias del partido, así que, si es necesario, Flick realizará cambios en el once para asegurar que esto no ocurra de nuevo.

Y es que ahora Hansi Flick cuenta con un refuerzo de lujo que podría cambiar la dinámica del equipo. Después de varios meses de baja debido a una lesión sufrida en la Copa América, Ronald Araújo está de vuelta.

El central uruguayo ha estado fuera de acción durante más de tres meses, pero ya se ha unido a sus compañeros en los entrenamientos. Lo hizo este mismo domingo, tras el empate ante el Celta. Aunque su regreso para el próximo duelo de Champions contra el Brest es algo precipitado, lo cierto es que la presencia de Ronald Araújo es un refuerzo invaluable para el Barça.

¡Ronald Araújo ha vuelto!

Ronald Araújo es considerado uno de los mejores centrales del mundo por su capacidad de marcar la diferencia en la zaga. Su regreso aporta una gran dosis de contundencia, velocidad y potencia física, algo que el Barça ha echado en falta en su defensa durante la ausencia del uruguayo. Si bien la pareja formada por Pau Cubarsí e Íñigo Martínez ha sido realmente sólida, el regreso de Araújo podría generar competencia interna y ofrecerle a Hansi Flick más opciones.

Con Ronald Araújo de vuelta, el Barça gana en solidez defensiva, y Hansi Flick tiene una opción más para enfrentar los próximos desafíos. El central uruguayo se prepara para debutar esta temporada y, con su llegada, el equipo culé dará un paso importante hacia la estabilidad defensiva que anda buscando desesperadamente. Situaciones como la de Balaídos no pueden volver a repetirse.