Máxima felicidad: Laporta ya sabe qué hacer con Frenkie de Jong la próxima temporada

Pocos fueron los que pudieron vaticinarlo hace un año. Nadie podía esperar que Frenkie de Jong pudiera convertirse en el futbolista que se esperaba que fuera cuando el FC Barcelona invirtió 86 millones de euros por él en 2019. Era un caso perdido. De hecho, acumulaba ya tres o cuarto temporadas siendo el primero en la lista de transferibles, pero nadie estaba dispuesto a pagar lo que el club catalán pedía.

Pero las cosas de la vida. Ahora, de repente, Frenkie de Jong ha dado un vuelco de 180 grados a su rol y se ha convertido en una pieza fundamental en los esquemas de Hansi Flick. Comenzó el curso siendo uno más en el plantel, un jugador de rotación, pero la lesión de Casadó le propulsó a una titularidad en la que ya se ha incrustado.

Con todo, vuelve a surgir el debate de qué hacer con él al término de la presente temporada, y esta vez no hay más comodines: o se queda o se va. Su contrato finaliza en 2026, por lo que la ecuación es bastante simple, de primer grado: o renueva o se marcha, no hay medias tintas. Si el Barça no amplía su contrato este verano, podrá marcharse el año que viene de forma totalmente gratuita. Y después del dineral que costó, desde luego, no se antoja una operación recomendable.

Frenkie de Jong se revaloriza

En este sentido, Hansi Flick lo tiene claro: quiere seguir contando con el neerlandés. Y Laporta se ha subido a la misma ola que el míster, pues está también muy satisfecho con el rendimiento de Frenkie de Jong. Por ello, las conversaciones con su agente, Ali Dursun, para tratar la renovación ya están en marcha.

Eso sí, hay un punto en la negociación que será clave: su contrato. El Barça no puede permitirse seguir pagándole el salario que le prometió Bartomeu cuando le fichó. Dicho de otra forma, si Frenkie de Jong quiere seguir, deberá aceptar una reducción salarial que no sería necesaria en otros clubes interesados.

Y es que precisamente su buen hacer en este segundo tramo del presente curso ha vuelto a ubicarle en la lista de pretensiones de varios de los grandes clubes europeos. Aunque Frenkie de Jong siempre ha tenido muy claro que quiere triunfar en el Barça; veremos si a cualquier precio.

De esta forma, en un verano en el que se trabajará especialmente en las llegadas de un lateral y de un extremo, también habrá espacio para las renovaciones. Y aunque económicamente no pueden satisfacer a Frenkie de Jong, podrían ofrecerle, según el Sport, un contrato de larga duración. Sea como sea, de momento todo se encamina hacia una dirección, la que parece que ambas partes desean: De Jong siga siendo jugador del Barça.