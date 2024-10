Hay lío en el Barça, no juega ni 1 minuto y provoca su venta, reunión urgente con Deco

El Barça está de celebración tras golear (0-4) al Real Madrid en el Clásico de LaLiga EA Sports disputado en el Bernabéu, pero no todo son buenas noticias, especialmente para Deco. Y es que, en estas últimas horas, ha visto a la luz un vídeo que obliga a tomar medidas urgentes: Deco no se lo explica, no juega y provoca su venta. Tras la goleada del Barça en el Santiago Bernabéu hubo una celebración en el vestuario culer que ya provoca una reunión urgente organizada por Deco, pues hay que tomar medidas inmediatamente.

El Barça ganó al Real Madrid y es todavía más líder de LaLiga EA Sports, pero eso no significa que la temporada haya finalizado y Deco quiere y exige concentración. Deco quiere que el equipo compita por todos los títulos y, por su experiencia, sabe que LaLiga EA Sports no está ni mucho menos ganada. Es, por todo esto, que ha querido poner freno a una situación que podría ir a peor: "Ni juega y solo da problemas...", explicaban fuentes del Barça a este digital.

Deco reconoce que el Barça empieza a carburar de verdad y así lo demuestran los últimos resultados logrados por parte del equipo de Hansi Flick. Goleada al Bayern de Múnich en Champions League y goleada contra el Real Madrid en competición doméstica, pero la temporada todavía no está ni mucho menos finiquitada, apunta el propio Deco. De hecho, Deco ha tenido que frenar una situación preocupante con un jugador que no ha jugado ni un minuto, pero que está ganándose a pulso que el Barça le venda.

Hay lío en el Barça, no juega ni 1 minuto y Deco le caza

Tras la contundente victoria del Barça contra el Real Madrid en el Clásico, fueron varios los futbolistas que se animaron a cantar y a festejar en el vestuario del Santiago Bernabéu. Nada fuera de lo común, pero sí que hubo un jugador que ha quedado muy señalado, especialmente en las redes sociales. Deco ha tenido que actuar y ha organizado una reunión urgente que tendrá lugar este próximo lunes: el objetivo es evitar que los jóvenes culers adopten unas formas poco profesionales.

En el vestuario del Barça se celebró mucho la victoria contra el Real Madrid, pero hubo un jugador que, a pesar de no haber jugado, perdió los papeles de forma evidente. Hablamos del portero polaco Wojciech Szczesny, quien todavía no ha disputado ni un solo minuto con la camiseta del Barça. Szczesny fue suplente en el Clásico contra el Madrid, pero celebró la victoria de una forma que ha encendido todas las alarmas en Can Barça, especialmente las del despacho de Deco.

Hay lío en el Barça, no juega ni 1 minuto y provoca su venta, reunión urgente con Deco

En el vestuario del Barça Wojciech Szczesny no dudó en encenderse un cigarrillo de tabaco para celebrar la victoria, algo que las cámaras de personal del Barça captaron a la perfección. El vídeo donde aparece Wojciech Szczesny fumando en el vestuario ha corrido por las redes sociales y Deco quiere organizar una charla para evitar males mayores durante esta misma temporada. El Barça publicó el documento audiovisual en 'X' (antes Twitter) y, tras el revuelo formado, lo eliminó de su perfil oficial.

"Ni se ha ganado la Liga ni se puede dar esta imagen", confesaron fuentes del Barça a 'e-Notícies' este mismo domingo por la mañana. Wojciech Szczesny se puso a fumar dentro del vestuario y jugadores como Lamine Yamal fueron captados riéndose de las prácticas del portero polaco, que todavía no ha debutado en partido oficial. El Barça, especialmente liderado por Deco, quiere evitar más imágenes como estas y, por ende, se verá con Wojciech Szczesny para que deje de lado estos vicios dentro del entorno futbolístico.