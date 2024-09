Kylian Mbappé y 2 fichajes más, Florentino Pérez no se cansa del PSG

Kylian Mbappé finalmente ha llegado al Real Madrid en un fichaje que ha acaparado titulares y ha puesto fin a su larga y tensa relación con el PSG. Tras varias temporadas de especulaciones y acercamientos fallidos, el delantero francés decidió poner fin a su etapa en París y emprender un nuevo desafío en el Santiago Bernabéu. Su salida del PSG fue abrupta y estuvo marcada por desacuerdos con la directiva del club francés, que no pudo retener a su estrella pese a sus múltiples intentos de renovación.

Ante tal escenario, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, vio la ocasión perfecta para fichar a Kylian Mbappé, cumpliendo así uno de sus grandes anhelos. Sin embargo, su rendimiento en este arranque de temporada no ha sido el esperado. A pesar de la expectación que ha despertado y del potencial que todos conocen, Mbappé no ha logrado mostrar su mejor versión en sus primeros partidos con el Real Madrid.

Su adaptación al esquema táctico de Carlo Ancelotti y la presión de las altas expectativas parecen haberle pasado factura. Aunque ha tenido destellos de su calidad, las cifras de goles y asistencias no reflejan el impacto que se esperaba de él. Aun así, Florentino Pérez no está dispuesto a rendirse y sigue apostando por Kylian Mbappé como el líder del nuevo proyecto deportivo.

Florentino Pérez quiere que Kylian Mbappé brille y tiene un plan para conseguirlo

Florentino Pérez ya está moviendo sus fichas para rodear a Kylian Mbappé de un entorno que le permita sentirse cómodo y maximizar su rendimiento. Según las últimas informaciones, el presidente del Real Madrid estaría interesado en traer del PSG a sus grandes amigos: Fabián Ruiz y Achraf Hakimi. Ambos jugadores no solo tienen una gran relación con Mbappé, sino que también encajarían perfectamente en las necesidades del equipo blanco, aportando calidad y profundidad a la plantilla.

Fabián Ruiz es conocido por su capacidad para controlar el juego desde la medular, su visión y su capacidad para crear numerosas oportunidades de gol. Su fichaje supondría un refuerzo significativo para el centro del campo del Real Madrid, aportando equilibrio y opciones en la creación del juego.

Por su parte, Achraf Hakimi, lateral derecho con pasado en el Real Madrid, es uno de los mejores del mundo en su posición. Su regreso al Bernabéu significaría añadir velocidad y dinamismo por la banda, además de un entendimiento perfecto con Kylian Mbappé dentro y fuera de los terrenos de juego. Se les ha visto de viaje juntos en varias ocasiones y, recientemente, Achraf visitó la capital de España y compartió tiempo con Mbappé, alimentando los rumores sobre su posible traspaso.

Achraf Hakimi, Fabián Ruiz y Kylian Mbappé, del PSG al Real Madrid por orden de Florentino Pérez

La llegada de Achraf Hakimi y Fabián Ruiz no solo aumentaría el nivel del Real Madrid, sino que también podría ser un factor clave para que Kylian Mbappé recupere su nivel. Rodeado de amigos, el '9' estaría más motivado y enfocado en alcanzar los objetivos que tanto él como el club se han propuesto. Florentino Pérez, con su habitual capacidad para realizar fichajes galácticos, ve en esta estrategia la manera perfecta de hacer que Mbappé se sienta en casa.

Aunque los fichajes de Fabián Ruiz y Achraf Hakimi aún no son oficiales, el interés de Florentino Pérez es un claro indicativo de sus intenciones. Quiere construir un gran proyecto alrededor de Kylian Mbappé y, para conseguirlo, quiere pescar en el PSG. Los franceses llevan años impidiendo a Florentino cumplir su sueño, así que seguramente no dejarán salir a Fabián Ruiz y Achraf Hakimi tan fácilmente, pero por intentarlo que no quede.