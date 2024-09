El PSG se niega, pero el Barça insiste: fichaje de 30M€ para echar a Frenkie de Jong

Frenkie de Jong ha pasado de convertirse en una ilusión a ser una auténtica pesadilla para el Barça, club que le ha convertido en el futbolista mejor pagado de LaLiga española. El Barça esperaba contar con Frenkie de Jong para este inicio de campeonato, pero el mediocampista neerlandés sigue lesionado del tobillo y su regreso no tiene fecha concreta. Con todo ello, el Barça ya se ha cansado de esperar y moverá ficha de forma definitiva: el reto es fichar al crack del PSG, que cuesta 30M€.

Frenkie de Jong se lesionó del tobillo durante la preparación de la Eurocopa y, tras un verano en blanco, todavía no ha reaparecido con el Barça del alemán Hansi Flick. El Barça se ha cansado de esperar a un Frenkie de Jong que no quiere operarse y que, por ende, sigue un tratamiento conservador sin el apoyo de los médicos culers. El Barça no esperará ni un segundo más y busca echar ya a Frenkie de Jong, quien conoce las intenciones del club culer, que ya busca fichar en el PSG.

Hansi Flick quiere contar con más mediocampista y ya sabe que, por el momento, Frenkie de Jong no estará disponible. Algunos esperaban que Frenkie de Jong regresara tras el parón internacional de septiembre, pero fuentes del Barça aseguran que no estará con el equipo hasta finales de este mismo mes. Con todo ello, Hansi Flick ya ha ordenado un nuevo fichaje para reforzar el centro del campo y el objetivo del Barça pasa por echar ya a Frenkie de Jong.

Frenkie de Jong no seguirá en el Barça, Joan Laporta le podría vender hasta por 20M€: "Cobra más que Mbappé..."

El Barça esperaba un cambio de actitud por parte de Frenkie de Jong, pero lo cierto es que el interior neerlandés sigue a lo suyo y el club se ha hartado. El Barça pondrá a la venta a Frenkie de Jong y ojo, pues Joan Laporta podría aceptar ofertas de incluso 20 millones, pues el reto es sacarse su salario de encima. Frenkie de Jong es uno de los futbolistas mejor pagados del mundo y el Barça se siente engañado: ni se sabe cuando volverá ni tampoc si está siendo del todo sincero.

El Barça, con Joan Laporta liderando todas las operaciones vinculadas al mercado de fichajes, se ha cansado de esperar a Frenkie de Jong y ha tomado una decisión drástica y definitiva. Joan Laporta ya quiso deshacerse de Frenkie de Jong hace algunos veranos, pero el neerlandés se opuso y alegó que tenía contrato en vigor y que era feliz en el Barça.

Frenkie de Jong jugará sus cartas y el Barça cree que finalizará contrato con la entidad culer sin haber renovado su contrato, lo que sería un desastre absoluto. El Barça no cuenta con Frenkie de Jong, pero el problema es que el interior neerlandés tampoco quiere salir, por lo que Joan Laporta negocia con el PSG para hacer magia. El objetivo del Barça está más claro que nunca: echar a Frenkie de Jong, negociar con el PSG y fichar a su mejor pivote defensivo por 30 millones de euros.

El PSG se niega, pero el Barça insiste: fichaje de 30M€ para echar a Frenkie de Jong

El PSG, por ahora, se niega a negociar con el Barça, pero Joan Laporta insiste en el fichaje que llegaría al club catalán para ser el nuevo Frenkie de Jong. Hansi Flick se ha reunido con Joan Laporta y le ha pedido fichajes para poder reforzar el centro del campo, muy tocado por la lesión de Marc Bernal. El Barça confía en Marc Casadó, pero prefiere apostar e insistir mucho más en el fichaje de una estrella española que juega en el PSG de Luis Enrique.

Joan Laporta ha estallado y no piensa tolerar la actitud de un Frenkie de Jong que, para colmo, sigue dando largas a la hora de contestar a la propuesta de renovación. El Barça quería renovarle para poder diferir su salario, pero Frenkie de Jong ni tan siquiera responde a las llamadas del club culer y Joan Laporta ya se ha cansado. Además, Joan Laporta se ha puesto un objetivo por delante: echar a la calle a Frenkie de Jong para fichar a su sustituto, que costaría 30M€ y juega en el PSG.

El Barça negocia con el PSG para fichar al nuevo Frenkie de Jong, que llegaría durante el próximo mercado de fichajes y siempre que el club pueda echar al neerlandés. El Barça reconoce que no será sencillo, pero luchará e insistirá para vender a Frenkie de Jong y fichar al crack del PSG, quien goza de pasado en LaLiga española. Hablamos, más concretamente, de Fabián Ruiz, futbolista del PSG que interesa y mucho a un Barça que busca cargarse ya a Frenkie de Jong.