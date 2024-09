El Celta acelera y deja sin opciones al Barça: oferta de 6M€ y fichaje cerrado al 100%

La temporada ya está en juego y Deco disfruta de sus vacaciones después de un mercado muy ajetreado. Ha tenido que lidiar con un verano intenso en el que ha ocurrido prácticamente de todo. No obstante, como en el Barça no han quedado del todo satisfechos, ya empiezan a circular rumores sobre posibles nuevas incorporaciones.

Uno de los nombres que se ha relacionado con el Barça en los últimos días ha sido el de Óscar Mingueza. El jugador catalán se ha convertido en el gran protagonista del fútbol español en estos primeros compases de temporada. Su enorme nivel le ha valido incluso una convocatoria con la Selección Española; aunque no ha participado en ninguno de los dos duelos que ha disputado España en este parón.

No obstante, sus dos goles y tres asistencias en las cuatro primeras fechas de LaLiga le ubican en la agenda del Barça, que todavía mantiene el 50% de sus derechos. Óscar Mingueza, jugando de carrilero, está siendo determinante. Y de jugadores en esa posición (lateral, en este caso) no va precisamente sobrado el Barça.

El Barça intenta fichar a Óscar Mingueza, pero la respuesta del Celta de Vigo es definitiva

Hansi Flick ha tenido que tirar de canteranos para poder doblar las dos posiciones laterales de la zaga. Y, por eso, reforzar esa parcela es una de las prioridades del Barça en los próximos mercados. Óscar Mingueza, canterano de La Masía, es una de las opciones, pues el elenco culé dispone del 50% de sus derechos y de una opción de recompra de 9 solo millones.

Sin embargo, una información publicada por Relevo ha dilapidado todas las esperanzas del Barça. Y es que el Celta de Vigo está pensando seriamente ofrecer 6 millones de euros a Joan Laporta para hacerse con el 50% restante de los derechos de Óscar Mingueza. En este caso, el Barça perdería toda la potestad de la que dispone sobre él.

En caso de que la operación fructifique, además, en Vigo ansían poder ofrecerle la renovación, pues su vinculación contractual vence en 2026. No obstante, si el jugador no aceptara, aunque ha mostrado en numerosas ocasiones su bienestar en A Sede, le venderían el próximo verano. Saben que Óscar Mingueza tiene mucho tirón en la actualidad y no quieren dejarle salir gratis.

Sea como sea, lo que parece seguro es que el Celta intentará comprar la totalidad de sus derechos y que la historia de Óscar Mingueza con el Barça habrá terminado. Este curso al fin ha podido explotar y se encuentra en el mejor momento de toda su carrera deportiva. Óscar Mingueza será uno de los nombres del verano.