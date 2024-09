Jules Koundé acepta el giro de 180 grados y cierra la puerta a un fichaje muy sonado

No es ningún secreto que Jules Koundé se ha convertido en uno de los hombres más importantes en el actual Barça. Tampoco que está en uno de los momentos más dulces de toda su trayectoria deportiva; al menos desde que aterrizó en la Ciudad Condal. Así lo demuestra, por ejemplo, que haya sido uno de los únicos cuatro jugadores que han estado sobre el verde en los 360 minutos disputados hasta la fecha en LaLiga.

Un privilegio sólo al alcance de los mejores futbolistas; y Jules Koundé es uno de ellos. Eso sí, ha jugado en todos ellos partiendo desde la posición de lateral derecho, su nueva realidad. Su posición natural es la de central, no cabe duda, pero parece que ahora, tanto en el Barça como en la selección francesa, ha habido un giro de 180 grados.

Jules Koundé no tiene más remedio que adaptarse

Cuando el Barça fichó a Jules Koundé en 2022, lo hizo para reconfortar su centro de la zaga. Si bien es cierto que ya había jugado algún partido como lateral derecho en el Sevilla, la realidad es que habían sido muy pocos. Más bien había tenido que ubicarse en el flanco diestro para tapar alguna pequeña fuga.

Y aunque con Ronald Koeman ya tuvo algún que otro minuto en esa demarcación, la llegada de Xavi al Barça lo cambió todo. A partir de ese momento fue mucho más recurrente ver a Jules Koundé en el carril diestro. Es cierto que al principio no parecía agradarle en demasía la situación, pero no le ha quedado otra que aceptarla tal y como él mismo ha explicado recientemente.

"No soy lateral derecho de formación; no es ningún secreto, es una posición que me llevó un tiempo acostumbrarme, pero siempre tuve confianza en que con el trabajo lo haría. No era un puesto natural para mí y, aunque trabajé mucho, era algo que iba a llevar tiempo", ha reconocido Jules Koundé en sala de prensa durante su concentración con Francia.

Ya son 59 los partidos en los que Jules Koundé ha jugado en el lateral derecho; muy lejos, todavía, de los 232 en los que lo ha hecho de central. Pero quedan muchos por venir, pues ahora ya todos conocen al jugador galo como lateral diestro y no como zaguero. De hecho, su reconversión definitiva cierra las puertas al regreso futuro de Joao Cancelo, que todavía sueña con el Barça.

Jules Koundé hace imposible el fichaje de Joao Cancelo

La nueva posición de Jules Koundé ha provocado daños colaterales. Es cierto que no directamente, pero uno de los objetivos del Barça para reforzar la banda derecha ya está fuera del radar culé. Joao Cancelo, que sigue soñando con regresar al Camp Nou pese a haber fichado por el Al-Hilal saudí este mismo verano, no volverá jamás.

La etapa de Joao Cancelo en el Barça ya es historia. Deco y Laporta confesaron que realmente nunca ha estado en los planes de Flick, pero sí que lo estuvo en los del club. El curso pasado, el director deportivo y el presidente apostaron por su llegada ante la incertidumbre de Jules Koundé.

Sin embargo, visto lo visto con uno y otro, la decisión es sencilla. Jules Koundé ya se ha adaptado al costado y Joao Cancelo, por muy bien que lo haga en Arabia, no encaja en el perfil. Con Balde por la izquierda, la figura de Koundé, algo más defensivo, será clave para los éxitos futuros del Barça.