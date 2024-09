Héctor Fort desaparece y Deco se arrepiente: adiós a una lluvia de millones

Han sido varias las conclusiones que se han podido extraer en estas primeras semanas de Hansi Flick como técnico culé. La más importante, es que el Barça gana; y lo hace bien. Con buen juego, dominando y sin venirse abajo cuando recibe un traspié: un escenario no muy habitual en el pasado curso.

Lo que sí ocurría en la 2023/24, y también parece que se prolongará en la era Hansi Flick, es la confianza del Barça en los mejores canteranos de La Masía. Han sido los chavales que no solo han tenido minutos, sino también mucho protagonismo en estos primeros cuatro partidos de LaLiga. Incluso jugadores sin ficha del primer equipo, como Gerard Martín o Sergi Domínguez, han podido jugar con los grandes.

La del Barça es, por tanto, una plantilla muy completa y con un buen fondo de armario. No obstante, existe el caso de una perla de La Masía que sorprende. De los 20 jugadores de campo disponibles, Héctor Fort es el único que no ha jugado ni un solo minuto y Deco ya se arrepiente de la decisión que tomó.

La nueva realidad de Héctor Fort enfada a Deco

El lateral barcelonés de 18 años tuvo una inesperada oportunidad en el primer equipo la pasada temporada tras la lesión de Alejandro Balde. Héctor Fort empezó a acumular minutos y terminó jugando 566 repartidos en 10 duelos. Si bien es cierto que no logró consagrarse en el once inicial, sí que se estableció como una de las grandes promesas del Barça y Deco recibió una oferta muy suculenta.

Y eso que Héctor Fort jugó, mayoritariamente, en una posición que no era la suya natural. El defensor tuvo que jugar por el costado zurdo, pero su demarcación más habitual es en la derecha. De hecho, ahí es donde debe jugar en esta campaña, pero tiene por delante a un Jules Koundé que se ha tornado en uno de los hombres más importantes del Barça.

El francés es uno de los cuatro únicos jugadores que lo han jugado absolutamente todo en los cuatro primeros choques ligueros. Esta situación, pues, no solo corta en seco la progresión de Héctor Fort, sino que impide al Barça plantearse su venta. La realidad es que durante el pasado curso ya había llegado una importante oferta por él, pero Deco no quiso saber nada del PSG.

Deco rechazó mucho dinero por Héctor Fort

El curso pasado, tras la eliminatoria de Champions ante el PSG, Deco recibió una llamada del cuadro parisino preguntando por Héctor Fort. Su papel en el partido de ida había impresionado tanto a Luis Enrique que pidió su fichaje. De hecho, su interés era tal que el PSG estaba dispuesto a pagar 35 millones por un joven que apenas acababa de debutar.

Finalmente, Deco rechazó la venta de Héctor Fort tras ser consciente del enorme potencial que tiene, pero no esperaba que Flick no contase con él. Esta temporada todavía no ha debutado y el Barça pierde mucho dinero con esta operación. Una de la que Deco, ahora, se arrepiente.