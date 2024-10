Josep Pedrerol avisa tras lo de Dani Carvajal: 'El Madrid no fichará, pero...'

La lesión de Dani Carvajal ha pillado desprevenido a todo el madridismo. Obviando el chasco emocional que supone perder a uno de los pilares fundamentales de la plantilla, así como a uno de los capitanes e ídolos de la afición, entra en juego también lo deportivo. El lateral español era titular indiscutible e inamovible de los esquemas de Carlo Ancelotti, por lo que ahora, la pregunta más repetida en el Real Madrid es: ¿y ahora qué?

Durante los últimos días se ha hablado de que el equipo blanco debe fichar a un futbolista de primer nivel para suplir a Dani Carvajal. Hay que tener en cuenta que el '2' del Real Madrid estará de baja toda la temporada, por lo que no cualquier alternativa sirve. Ancelotti tiene alguna opción en plantilla, como la de Lucas Vázquez; también puede mover a algunos jugadores como Camavinga.

No obstante, ninguna de ellas termina de convencer al madridismo para consagrarse como el lateral derecho de un Real Madrid que debe pelear por todos los títulos. La realidad es que todavía no se han producido muchos movimientos porque en los despachos del Santiago Bernabéu no terminan de tenerlo claro. Quien sí parece tener la respuesta es Josep Pedrerol.

La primicia de Josep Pedrerol

El periodista aseguró en el comienzo del programa que conduce, El chiringuito de jugones, que el Real Madrid, en principio, no fichará a ningún lateral derecho; al menos, hasta verano. Eso sí, no cerraba la puerta del todo; todo depende de si surge alguna oportunidad de mercado. "¿Fichará el Real Madrid algún lateral? La respuesta es no, pero sí lo hará si hay un chollo", aseguraba.

Es decir: según esta información, Florentino Pérez no está dispuesto a desembolsar una enorme cantidad de dinero en la llegada de un nuevo lateral derecho. El Real Madrid analizará el mercado y, si encuentra alguna opción de poco coste que mejore lo que hay en la actualidad en el plantel, ficharán. Si no, no.

Desde otros medios, como el MARCA, habían asegurado precisamente todo lo contrario: que el Real Madrid está trabajando para tratar de cerrar la llegada de Alexander-Arnold. La llegada del inglés sí que supondría un alto desembolso de dinero. Sea como sea, la realidad es que en estos momentos hay más dudas que certezas y que de todo puede ocurrir en las próximas semanas.

Hasta el momento, Dani Carvajal había sido el titular en todos los partidos disputados en la presente campaña a excepción de la visita del Real Madrid a la UD Las Palmas. En aquella ocasión, Ancelotti optó por rotar y dar descanso a los habituales y fue Lucas Vázquez quien ocupó su puesto.