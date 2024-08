El fichaje que jubila a Dani Carvajal llega de la Serie A... ¡Y gratis!

A sus 32 años, Dani Carvajal vive el momento más dulce de su carrera deportiva. Tras toda una vida defendiendo los colores del Real Madrid y estando en el punto de mira por sus recurrentes errores, sus últimas temporadas están dejando un gran sabor de boca. Casi nadie podía imaginar que, una vez superada la treintena, Carvajal fuera a mejorar tanto su nivel hasta convertirse, sin lugar a dudas, en el mejor del mundo en su posición.

Hoy por hoy, Dani Carvajal no tiene rival y en el Real Madrid son conscientes de ello. Por un lado, Carlo Ancelotti le transmite su total confianza y solo le da descanso en los momentos puntuales. Mientras que, por su parte, Florentino Pérez tampoco quiere generar nerviosismo en el internacional español y ha aceptado la renovación de Lucas Vázquez.

De este modo, parece claro que Dani Carvajal es el dueño de la banda derecha del Santiago Bernabéu. Un escenario que parece difícil que pueda cambiar, ya que todavía tiene cuerda para rato. De hecho, Florentino Pérez ha tenido que cambiar sus planes sobre la marcha, pues su principal objetivo, Trent Alexander-Arnold, podría poner en apuros al titular del Real Madrid.

Dani Carvajal no necesita competencia

Visto lo visto, Dani Carvajal no necesita a nadie que le apriete las tuercas para rendir al máximo nivel. Es por eso que, ante la posible llegada a coste cero de Trent Alexander-Arnold, Florentino Pérez ha activado su plan alternativo. Es cierto que la afición blanca estaría encantada con el fichaje del carrilero del Liverpool, pero el presidente prefiere mantener el status quo del vestuario.

Sin embargo, Florentino Pérez no quiere pasar la ocasión de reforzar el lateral de Dani Carvajal con una opción que encaja mucho mejor y que también es gratis. El papel de Lucas Vázquez genera más dudas en la cúpula blanca y, antes que fichar a Trent para que sea suplente, parece que Florentino se ha decantado por Denzel Dumfries.

Denzel Dumfries, gratis en 2025 para ayudar a Dani Carvajal

Sí, Denzel Dumfries, el defensor del Inter de Milán, termina contrato en 2025 y su llegada al Real Madrid no es para nada descabellada. Asumiría perfectamente su rol de suplente de Dani Carvajal y, además, es del agrado de Carlo Ancelotti. Y por si fuera poco solo tiene 28 años, por lo que podría continuar con el legado de Carvajal una vez se retire.

Es evidente que entre Trent Alexander-Arnold y Denzel Dumfries no hay color. El inglés es mucho mejor que el holandés, pero Florentino Pérez no busca un titular, sino un acompañante de garantías para Dani Carvajal. Sabe que el del Liverpool podría llegar a causar problemas si no juega los minutos esperados, mientras que el del Inter no pondrá tantas pegas.

Sea como sea, mientras Dani Carvajal siga a este nivel, ninguno será titular. Ni Lucas Vázquez, que parece ser el principal afectado. Si llega cualquiera de los dos, él tendrá que salir.