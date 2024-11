Joan Laporta avisa al Real Madrid, KO a Florentino: 'Por 40 millones ficho a...'

La histórica rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid ha sido, y sigue siendo, uno de los mayores atractivos del fútbol mundial. Ambos gigantes de la LaLiga no solo compiten año tras año por el título liguero, sino que también se disputan la Copa del Rey y la Champions League. Sin embargo, además de en los terrenos de juego, las disputas entre ambos clubes también se trasladan al mercado de fichajes, donde no es raro que coincidan en los mismos objetivos.

Un ejemplo de esta guerra por los mejores fichajes fue Arda Güler, quien tenía un acuerdo con Joan Laporta antes de que Florentino se adelantara y lo incorporara a sus filas. El fichaje del joven talento turco terminó en un giro inesperado cuando el Real Madrid aprovechó la oportunidad y cerró su llegada al Santiago Bernabéu, dejando al Barça sin nada.

Sin embargo, a pesar de este traspié, Joan Laporta no ha dejado de luchar por mantener la competitividad en la plantilla. Y, en un reciente comentario, dejó claro que el Barça no está dispuesto a rendirse en la lucha de fichajes con el Real Madrid. Laporta sabe que gracias al nuevo contrato con Nike puede aspirar a todo y no escatimará para cumplir con sus objetivos.

Joan Laporta avisa al Real Madrid: "Por 40 millones ficho a..."

Tras lo de Arda Güler, Joan Laporta tiene claro cuál es el siguiente paso que debe dar. En concreto, su idea es que "por 40 millones ficho a Franco Mastantuono y se lo quito al Real Madrid". Este anuncio deja claro que el Barça tiene la intención de luchar por el prometedor centrocampista argentino, quien ha llamado la atención de clubes de toda Europa, incluido el propio Madrid.

Franco Mastantuono es un joven talento que ha capturado el interés de los grandes equipos europeos gracias a su destacada actuación en River Plate. La nueva perla de Argentina ha sido un jugador clave para River, mostrando su enorme desparpajo con tan solo 17 años. Su potencial le ha convertido en uno de los objetivos más codiciados por los clubes de élite, y tanto Joan Laporta como Florentino Pérez han mostrado interés en su fichaje.

Para Joan Laporta, conseguir fichar a Franco Mastantuono por un precio de 40 millones de euros sería una demostración de fuerza y capacidad de negociación frente al Madrid. De conseguirlo, el Barça lograría un golpe de autoridad en el mercado, demostrando que sigue siendo una potencia dentro del fútbol europeo. Con las intenciones claras en cuanto a Franco Mastantuono, solo el tiempo dirá si Laporta podrá adelantar al Madrid y hacerse con su fichaje en el próximo verano.