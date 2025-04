Inesperado, Davide Ancelotti 'traiciona' al Madrid: ya tiene nuevo equipo en la Liga

El Real Madrid no está teniendo una temporada fácil, todo lo contrario y en verano se espera que Florentino Pérez haga cambios en el banquillo. El club merengue ya ha quedado apeado de la gran competición europea de forma contundente contra el Arsenal por un global de 5-1. Una derrota que ha dolido mucho en el madridismo y que conllevará consecuencias a todos los niveles.

Referente al campeonato liguero, el Real Madrid se encuentra a 4 puntos de diferencia del líder Barça a pocas jornadas del final. Solo una debacle del conjunto blaugrana podría hacer peligrar el título para los de Hansi Flick. Carlo Ancelotti no continuará al frente del equipo y el club blanco tendrá que buscar un nuevo entrenador.

Entre los candidatos, suena con fuerza el nombre de Xabi Alonso incluso por delante de otros conocidos como Zidane o Mourinho. Xabi Alonso está realizando un gran trabajo en el Bayern Leverkusen al que llevó a ganar la Bundesliga la pasada temporada. Otro que podría optar al banquillo, es Davide Ancelotti, el hijo del actual entrenador.

Davide Ancelotti considera estar preparado para el banquillo blanco

El hijo de Carletto considera que está más que preparado para responsabilizarse de la dirección del equipo merengue. Sin embargo, Florentino Pérez no piensa lo mismo y no cree que sea la mejor opción. Ante tal tesitura, Davide Ancelotti estaría en búsqueda de otras alternativas para comenzar una carrera en solitario.

En las últimas horas va cogiendo fuerza el interés de la Real Sociedad en Davide Ancelotti después que se haya confirmado que Imanol Alguacil no seguirá. El técnico txuri urdín no ha aceptado la oferta de renovación del club donostiarra y ha decidido no continuar. Finaliza así una etapa de seis temporadas y media al frente del equipo con el título de Copa conseguido en 2020.

La Real Sociedad interesada en el perfil de Davide Ancelotti

Varios son los entrenadores que están sonando para sustituir la plaza vacante que Imanol Alguacil dejará en la Real Sociedad para la próxima campaña. Entre ellos, el actual entrenador del Girona, Míchel González pero también suenan Xavi o Lopetegui. El más sorpresivo es el nombre de Davide Ancelotti, hijo del actual entrenador del Real Madrid.

De acabar haciéndose realidad su fichaje por la Real, Davide Ancelotti pasaría a entrenar a unos de los rivales del Madrid en Liga. Davide tiene claro que no seguirá como segundo entrenador del equipo blanco dado que quiere dar un salto en su carrera. Davide Ancelotti está determinado a comenzar una aventura como primer técnico en el banquillo de un equipo importante.