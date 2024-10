Hansi Flick insiste, solo Míchel puede salvarlo: el Girona pide su fichaje

Hansi Flick ha demostrado ser un gran gestor de vestuario. El entrenador alemán ha evidenciado que su idea de hacer al FC Barcelona un equipo ultraofensivo está ayudando. Además, su único pinchazo ya ha sido olvidado gracias a la victoria del martes ante el Young Boys por 5-0.

El gran éxito de Hansi Flick viene por haber resucitado a varios jugadores como Raphinha o Robert Lewandowski. Ambos pasan por su mejor momento y no paran de marcar la diferencia en el terreno de juego. Además, jugadores jóvenes como Marc Casadó, Lamine Yamal o Pau Cubarsí siguen sorprendiendo día a día.

Pese a ello, no todo funciona como Hansi Flick quiere. Y es que, pese a su insistencia, cada vez parece más evidente que Pablo Torre no tiene nivel necesario para ser indiscutible en el Barça. Míchel, téncico del Girona y que ya lo tuvo a sus órdenes el curso pasado, lo sabe y no lo pierde de vista, pues quiere traerlo de vuelta para la Champions.

Pablo Torre no termina de convencer pese a Hansi Flick

Pablo Torre está viviendo un renacimiento en el Barça gracias a la confianza que Hansi Flick ha depositado en él. En su primera temporada bajo la dirección de Xavi Hernández no logró hacerse con un puesto importante. Aunque se esperaba que fuera un jugador protagonista en el centro del campo, el cántabro solo participó en 16 partidos, anotando un solo gol.

Pero ahora, con Hansi Flick a los mandos, Pablo Torre ha sido titular en dos partidos debido a la necesidad de rotar por el calendario. Su primera oportunidad llegó en el partido contra el Villarreal: Pablo Torre dio la asistencia para el primer gol de Robert Lewandowski y anotó el 1-3 que encarriló el triunfo. En su segunda titularidad, frente al Getafe, el joven centrocampista mostró solvencia en un duelo difícil.

En ambos encuentros jugó alrededor de 60 minutos, una mejora notable respecto a los pocos ratos que había disputado anteriormente, pero insuficiente. Para ser titular en el Barça se necesita mucho más y, cuando vuelvan los lesionados, su papel será residual.

Míchel quiere recuperar a Pablo Torre para el Girona

Ante tal escenario, y consciente de que Pablo Torre no tendrá muchas más oportunidades, Míchel ha pedido su vuelta. El Girona no ha arrancado de la mejor manera la temporada, pues en liga solo ha sumado nueve puntos de 24 posibles, y necesita refuerzos. Al Barça de Hansi Flick le sobran y podría haber acuerdo.

El curso pasado, Pablo Torre participó en 39 partidos con el Girona. La única pega es su faceta defensiva, algo que con Hansi Flick en el banquillo está consiguiendo corregir. A pesar de ello, su talento con el balón en los pies es indiscutible.

Con la vuelta de Gavi y De Jong, la presencia de Pablo Torre en el once se complica y ahí es cuando Míchel podría contraatacar. El técnico del Girona ya habría pedido a su directiva que hicieran un esfuerzo por recuperarlo de cara al mercado de enero. Eso sí, la última palabra la tiene Hansi Flick.