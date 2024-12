Deco se lo dice a Joan Laporta tras la primera mitad: 'Este jugador del Dortmund...'

La Champions League es la mejor competición de clubes a nivel europeo por noches como las de hoy. Dortmund y FC Barcelona se miden en un duelo épico por los tres puntos lleno de detalles interesantes y acciones a destacar. Sin duda, un espectáculo en toda regla que desde el primer minuto de juego ha llamado la atención por su vertiginoso ritmo y sus constantes ocasiones de gol.

Deco y Joan Laporta no se lo han querido perder. Director deportivo y presidente han estado muy pendientes de todo lo que ha sucedido en la primera mitad sobre el verde del Signal Iduna Park. Y no solo han estado observando el rendimiento de los suyos, pues también han analizado seriamente un posible fichaje.

Joan Laporta y Deco solo tienen un objetivo en mente

Es conocido por todos que el FC Barcelona estuvo todo el verano intentando fichar un perfil en concreto para reforzar la parcela ofensiva. Con Lewandowski dejando muchas dudas, Lamine Yamal en pleno crecimiento, y Raphinha sin brillar como lo hace ahora, la misión principal de Deco y Joan Laporta estaba clara.

Flick necesitaba un extremo como el comer, pero el elegido, Nico Williams, finalmente decidió no venir. Y por eso, esta noche, Joan Laporta y Deco están siguiendo en primera persona a Jamie Bynoe-Gittens. El habilidoso extremo de tan solo 20 años llevaba 4 goles en 5 partidos de Champions League, y hoy ante el Barça casi suma otro tanto en la primera mitad.

Sin duda, Jamie Bynoe-Gittens está llamado a marcar una época por sus características físicas y técnicas. Rápido, ágil, inteligente y decisivo, el '43' del Dortmund ha llamado la atención de Deco, que ha tenido que hablar con Joan Laporta sobre su posible fichaje para el Barça.

El precio de Jamie Bynoe-Gittens, un obstáculo

El Dortmund tiene una joya entre sus manos y no dudará en pedir mucho dinero a quién quiera hacerse con sus servicios. Actualmente, Jamie Bynoe-Gittens está valorado en 35 millones, pero esa no será la cifra de su traspaso. En concreto, hablamos de que los alemanes no dejarán salir a su joven promesa por menos de 80 millones.

Veremos qué sucede finalmente, pero es evidente que Deco y Joan Laporta tienen en su agenda a Jamie Bynoe-Gittens. El partido de hoy ha sido una buena oportunidad para verlo de cerca y analizar su rendimiento. De momento, al descanso, ya ha dejado grandes detalles.