Limpieza en el Barça: Eric García y 2 más se van, decisión final de Deco y Laporta

El FC Barcelona volvió a tropezar ante el Betis, cediendo el liderato virtual de LaLiga al Madrid. Este revés ha llevado al presidente Laporta y al director deportivo Deco a replantearse la continuidad de ciertos jugadores que no están teniendo protagonismo bajo la dirección de Hansi Flick. Tras varias reuniones, han decidido que Gerard Martín y Héctor Fort son prescindibles.

Sin embargo, no son los únicos. Es cierto que ambos laterales parecen no tener el nivel suficiente para el Barça. Ahora bien, el tercer caso no es por falta de rendimiento, sino más bien por overbooking y necesidad económica.

Tres descartes de Laporta y Deco

Gerard Martín, lateral izquierdo de 22 años, ha tenido más minutos de los esperados debido a las constantes lesiones de Alejandro Balde, pero sus actuaciones no han convencido al cuerpo técnico. Según varias fuentes, el club planea renovar su contrato, que finaliza el 30 de junio, para luego buscar una cesión o traspaso que le permita ganar experiencia. El Real Betis ha mostrado interés en su fichaje, lo que podría facilitar su salida inmediata en el próximo mercado de fichajes.

Por otro lado, Héctor Fort apenas ha tenido oportunidades, ya que parece que no termina de convencer a Hansi Flick. Pese a ello, el alemán le ha dado minutos, pero su falta de experiencia y las lesiones han limitado su rendimiento. El club considera que una cesión sería beneficiosa para su desarrollo y para liberar espacio en la plantilla.

Eric García se suma a la lista

Por último, Eric García también se ha sumado a la lista de transferibles. Tras su cesión en Girona, volvió para ser importante con Flick, pero no termina de encontrar su lugar y terminará saliendo. Aunque inició la temporada con protagonismo debido a las lesiones en la zaga, su rendimiento no ha sido el esperado.

Una pubalgia le ha mantenido a Eric García alejado de los terrenos de juego desde octubre, y su recuperación no ha cambiado la percepción del cuerpo técnico. El club está dispuesto a escuchar ofertas por él, con una valoración cercana a los 10 millones de euros. De este modo, Deco y Laporta estarían buscando amoldar una plantilla teniendo en cuenta el gusto de Hansi Flick.

Una plantilla a medida para Hansi Flick

Estas decisiones reflejan la intención de Laporta y Deco de ajustar la plantilla a las necesidades de Hansi Flick, buscando mayor competitividad y rendimiento. La salida de Gerard Martín, Héctor Fort y Eric García permitiría al club catalán liberar masa salarial y reforzarse en posiciones clave de cara a la próxima temporada.

En este contexto, el mercado de fichajes se presenta movido para el FC Barcelona. Con la expectativa de que estas salidas se concreten y se puedan realizar incorporaciones que aporten el nivel necesario. La afición espera que estos cambios revitalicen al equipo y permitan recuperar el liderato en LaLiga.