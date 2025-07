Giro de 180º tras lo sucedido con Andreas Christensen: 'Por 65 millones deja el Barça'

Andreas Christensen ha sido uno de los futbolistas que más desapercibido ha pasado este último año a causa de varias razones. El danés desempeñó un buen papel la temporada pasada, pero este año todo ha sido diferente. Ha tenido varios problemas y, progresivamente, ha ido perdiendo protagonismo en la plantilla.

El Barça ha cerrado un año prácticamente perfecto en lo que a títulos se refiere y la economía también va a mejor. Durante este mercado, el club espera poder fichar con total normalidad, pero tendrá que salir alguien. Ante esta situación, Andreas Christensen podría ser clave, pero no marchándose, sino sustituyendo al que se iría.

El plan de Flick con Andreas Christensen

Hansi Flick ha caído de pie en la Ciudad Condal y el Barça está mostrando su mejor fútbol desde su llegada. De hecho, el alemán supo adoptar a la perfección el ADN del club y siguió con el proyecto de Xavi Hernández. Ha entendido a la perfección la dinámica de la plantilla y ha sabido mezclar la veteranía con la juventud, algo que no siempre es fácil.

El entrenador valora mucho la salida de balón desde la defensa, una característica con la que Andreas Christensen cuenta. A su vez, otro de los defensores no; hablamos de Ronald Araújo, quien este año ha decepcionado. El uruguayo estuvo fuera bastante tiempo por lesión y no rindió al nivel que se esperaba al volver.

Ante esta situación, Flick decidió darle oportunidades a otros defensores, pero no se sabía qué iba a pasar con Andreas Christensen hasta ahora. Según apuntan varios medios, el danés no se quiere marchar del Barça y no hay forma de convencerle para que lo haga. Por esta razón y por el gusto del técnico, Araújo podría ser el que se marche si hay algún equipo que abona la cláusula.

Ronald Araújo, la salvación de Andreas Christensen

Andreas Christensen es un gran defensa, pero su venta no aportaría tanto dinero como la de Ronald Araújo, quien sigue muy cotizado en el mercado. La cláusula del uruguayo es de 65 millones, pero a partir del día 15 se dispara a los 80, que ya es una cantidad muy alta. Esto podría hacer que los equipos interesados en él tengan prisa por convencerlo para que firme.

Teniendo en cuenta que Flick prefiere el juego de Andreas Christensen, el danés tiene muchas posibilidades de quedarse. Aunque no podemos confirmar nada, es probable que Ronald reciba alguna buena oferta de alguno de los grandes del continente.