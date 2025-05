Gerard Piqué cuenta la verdad sobre Lamine Yamal: Sorpresa, Rakitic le da la razón

Gerard Piqué ha sido uno de los jugadores más emblemáticos en la historia reciente del Barça. Desde sus primeros pasos con Pep Guardiola hasta sus éxitos con Luis Enrique, Piqué ha estado presente en los momentos más gloriosos del club. Empezó siendo el fiel escudero de Carles Puyol en la zaga culé y terminó como auténtica referencia defensiva del vestuario: su participación fue crucial en el triplete logrado en 2015.

Gerard Piqué habla de Lamine Yamal: Nadie esperaba lo que ha dicho

En una entrevista reciente, Gerard Piqué sorprendió a todos al hacer una afirmación rotunda sobre el presente del FC Barcelona. La leyenda culé aseguró que "Lamine Yamal no sería titular en el Barça de mi época". Una declaración que causó revuelo y despertó el debate entre los aficionados y expertos sobre las diferencias entre generaciones en el club.

Para Piqué, el nivel de exigencia en su época era tan alto que Lamine no habría tenido espacio en el once titular. Esta afirmación no pasó desapercibida, y algunos de sus excompañeros no han tardado en comentar al respecto. El último en hacerlo ha sido Rakitic, quien también formó parte del exitoso Barça de Luis Enrique.

En declaraciones recientes, Rakitic apoyó la visión de su amigo: "Coincido con Gerard Piqué, Lamine Yamal no sería titular en nuestro Barça". El croata, conocido por su sinceridad, no dudó en respaldar la postura de su ex compañero de vestuario, dejando claro que el nivel de competencia en aquellos años era imbatible. Lamine, pese a su calidad, todavía tiene mucho que demostrar para Piqué y Rakitic.

Lamine Yamal retrata a Gerard Piqué y Rakitic

Rakitic ha dicho que el Barça de su época exigía un nivel excepcional, algo que hoy, a pesar del talento de Lamine Yamal, no se ve con la misma intensidad. El croata comparó el Barça actual con el de su época y recalcó que la competencia por los puestos en el once titular era feroz. Un pensamiento que sigue la línea mostrada por Gerard Piqué hace algunas semanas.

Sin embargo, no todo el mundo está de acuerdo con Piqué y Rakitic. Lamine Yamal sigue demostrando que está a la altura de los mejores y, ante el Inter de Milán, cuajó un partido para el recuerdo. Evidentemente todavía es joven y tiene mucho margen de mejora, pero parece difícil pensar viendo su excelente nivel que no sería titular en cualquier momento de la historia.