Jules Koundé toma una extraña decisión para evitar otro castigo de Flick: 'Ha ped...'

Jules Koundé se ha consolidado como uno de los pilares más importantes en la defensa del FC Barcelona. El central francés, que llegó al club catalán desde el Sevilla, ha demostrado ser fundamental para Hansi Flick.

Koundé es el jugador que más minutos ha disputado esta temporada, destacando como uno de los mejores laterales derechos de todo el continente. Su versatilidad y disponibilidad para jugar en varias posiciones de la zaga lo convierten en un futbolista esencial para el Barça. Pero más allá de lo que hace dentro del campo, Jules Koundé también se ha convertido en una pieza clave para el vestuario culé.

Su dedicación al trabajo es ejemplar, como cuando se le vio corriendo bajo la lluvia en Nueva York durante la pretemporada. Además, Hansi Flick, quien ha elogiado su disciplina en varias ocasiones, destacó que a menudo se salta los días libres para seguir trabajando en solitario. Sin duda, el compromiso y esfuerzo de Jules Koundé por estar siempre en la mejor forma posible es lo que lo hace ser tan querido por el staff y sus compañeros.

El gran defecto de Jules Koundé

A pesar de ser uno de los jugadores más destacados del Barça, Jules Koundé no está exento de tener defectos. Uno de los aspectos en los que el técnico Hansi Flick ha sido muy claro es en la puntualidad.

Flick es un entrenador que no perdona las faltas de respeto hacia el grupo y ha establecido normas estrictas dentro del vestuario. En este sentido, Koundé ha cometido el error de llegar tarde a dos charlas y lo ha pagado caro. Ante el Alavés y el Rayo Vallecano, el '23' llegó tarde a las reuniones tácticas organizadas por Flick y, como consecuencia, fue relegado al banquillo.

Este castigo dejó claro que el técnico alemán no tolera estas actitudes y que las normas deben cumplirse al pie de la letra. La puntualidad es una muestra de respeto y Jules Koundé no estuvo acertado. Ahora bien, el francés ha tomado medidas para que dicha situación no vuelva a repetirse.

Jules Koundé no volverá a llegar tarde: 'Ha pedido que...'

Tras ser castigado por su falta de puntualidad, Jules Koundé ha tomado cartas en el asunto. En un claro gesto de compromiso y seriedad, ha pedido a los miembros de seguridad del club que lo avisen un cuarto de hora antes de las charlas previas al partido. Esta acción muestra la determinación de Koundé por corregir su error y demostrar su dedicación al equipo.

Este incidente y la respuesta de Jules Koundé reflejan la exigencia y la disciplina impuesta por Hansi Flick en el vestuario del Barça. Ambas cualidades han sido fundamentales para el éxito del equipo esta temporada. Si nada cambia, Koundé seguirá siendo una pieza clave en los planes de Flick para el futuro pese a su reciente lesión.